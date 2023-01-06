許皓鋐圍棋9賽奪8冠 年度獎金收下850萬寫新高

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

台灣圍棋年度9場大賽，年僅21歲的許皓鋐9段就包攬8冠，成為史無前例的8冠王，年度獎金收入也高達新台幣850萬元，雙寫歷史新高。（海峰棋院提供）中央社記者龍柏安傳真 112年1月6日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者龍柏安台北6日電）台灣圍棋年度9場大賽，許皓鈜9段就包攬8冠，成為史無前例的8冠王，年度獎金收入也高達850萬元，雙寫歷史新高。他期許今年杭州亞運能帶領台灣棋士拿下金牌。

台灣圍棋界一年共有9場大賽，年僅21歲的許皓鈜去年僅獨缺碁聖冠軍，包括名人賽、棋王賽、天元賽、聯電盃、友士盃十段賽、海峰盃、國手賽以及快棋爭霸戰，都由他包辦王座，差點締造「完全制霸」的創舉。

海峰棋院統計，許皓鈜光在去年台灣圍棋的獎金收入，就高達新台幣750萬元，若再加上對局費和國際賽獎金，總額則高達850萬5000元。

日前海峰棋院舉辦6合1頒獎典禮，許皓鈜也透露，在2022年他一共拿下8座冠軍，也認為自己有責任要回饋圍棋，因此每一座冠軍，他都會捐出10萬元獎金，等同一口氣捐出80萬元，贊助今年的新人王賽事。

海峰棋院總教練周俊勳直言，許皓鋐去年的表現愈來愈沉穩，對輸贏的得失心也拿捏到恰到好處，整體狀態優於同儕，能獲得史無前例的8冠戰績，實至名歸。

對於新的一年，許皓鈜也把目標鎖定在杭州亞運，他除期許自己能在比賽中有完美發揮，也期盼能幫助台灣隊拿下圍棋團體賽金牌。（編輯：吳協昌）1120106