詹皓晴、楊釗煊聯手 澳網女雙晉級8強

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（中央社記者謝靜雯台北23日電）台灣女子網球好手詹皓晴與中國女將楊釗煊聯手，今天在澳洲網球公開賽女雙第3輪以6比3、7比5擊敗烏克蘭與比利時組合，晉級女雙8強。

澳洲網球公開賽詹皓晴、楊釗煊名列女雙第11種子，首輪比賽以6比3、6比4擊敗地主澳洲選手史托蘇兒（Samantha Stosur）與法國好手柯爾妮（Alize Cornet）組合，第2輪再以6比3、6比3擊敗西班牙女將布克薩（Cristina Bucsa）與日本女將二宮真琴組合。

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今天第3輪比賽，與烏克蘭卡利尼納（Anhelina Kalinina）、比利時范愛特凡珂（Alison Van Uytvanck）交手，詹皓晴、楊釗煊開賽被破發，但穩住陣腳連拿4局奠定勝基，以6比3拿下，第2盤再以7比5拿下，順利晉級8強。

詹皓晴、楊釗煊8強賽將碰上女雙第2種子美國隊組合皮古拉（Jessica Pegula）和高夫（Coco Gauff）。詹皓晴在2016、2019年都有打入澳網女雙8強，2020年則打入4強，搭檔都是姊姊詹詠然，此次則是與楊釗煊合作闖8強。（編輯：張雅淨）1120123