林威助盼球員展現競爭力 對鄭浩均有期待

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（中央社記者楊啟芳屏東26日電）中華職棒中信兄弟隊今天開訓，兄弟總教練林威助期許球員從隊內競爭開始表現給教練團看，才能站穩一軍舞台，也對去年第一指名鄭浩均有期待，期盼他今年球季有更好的表現。

去年中信兄弟達成2連霸，今年球季要往3連霸邁進，林威助坦言，「每一年壓力都滿大的，因為我覺得每一隊補強都非常好、愈來愈強，但要做好自己的工作才會有好的成果。」

林威助期許球員，在過程中遇到困難不要退縮、要去面對它。林威助強調，「去年有好的成績不代表今年就會站穩一軍，從隊內競爭開始，表現出來給教練團信任，才能站穩一軍舞台。」

談到期待的新人戰力，林威助點到去年兄弟季中選秀第一指名鄭浩均，他去年在一軍出賽1場、投4.1局失1分，送出3次三振。林威助表示，「去年鄭浩均感覺還不錯，希望他今年可以有更好的表現。」林威助指出，除了鄭浩均，去年第2指名徐基麟也是即戰力，都有機會成為先發。

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至於洋將戰力，目前兄弟有4名洋將，包括投手德保拉、象魔力及泰樂，還有捕手福來喜。剛開季兄弟會以3洋投為主，或是福來喜會先在一軍，林威助指出，要看鄭凱文復健狀況如何，目前鄭凱文有在傳接球，但距離還沒有到很遠。

兄弟有多名選手入選世界棒球經典賽台灣隊，兄弟開訓沒多久後，台灣隊28日就要報到，不過林威助並不擔心他們的狀況，「有這種高張力比賽我覺得對球員是一件加分的事情，因為有平常沒辦法體驗到的緊張感，這種大場面如果有見過，對平常季賽都是有幫助的。」（編輯：屈享平）1120126