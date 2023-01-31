華欣女網賽 詹皓晴吳芳嫺挺進雙打8強

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（中央社記者黃巧雯台北31日電）台灣組合詹皓晴與吳芳嫺今天在華欣女網賽雙打首輪以6比1、7比5力挫中國的王曦雨與紐西蘭的羅莉芙這組「中紐聯軍」，闖進8強。

詹皓晴日前澳洲網球公開賽與中國選手楊釗煊合作，止步8強，本週征戰在泰國舉行的華欣女網賽，身邊的搭檔換成同樣來自台灣的吳芳嫺。

詹皓晴與吳芳嫺女雙首輪出戰中國的王曦雨與紐西蘭的羅莉芙（Erin Routliffe）所組成「中紐聯軍」，「台灣組合」首盤自盤中起連續攻破對手發球局，以6比1先下一城。

「台灣組合」次盤率先破發，壓制對手，雙方隨後在盤中、盤破兩度互破，面對對手頑強抵抗，「台灣組合」穩住陣腳，以7比5贏得勝利。

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除了詹皓晴與吳芳嫺前進女雙8強外，詹詠然與智利選手瓜拉奇（Alexa Guarachi）昨天也取得晉級門票，兩組人馬有機會在4強碰頭。

另外，台灣網球女將梁恩碩這次會外賽連過2關，躋身世界女子職業網球協會（WTA）會內賽舞台，稍早女單首輪先盛後衰，以7比6（9比7）、3比6、0比6不敵世界排名第60的烏克蘭好手柯絲堤雅克（Marta Kostyuk），無緣晉級。（編輯：張銘坤）1120131