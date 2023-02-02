華欣女網賽 詹家姊妹各帶搭檔女雙4強鬩牆對決

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（中央社記者黎建忠台北2日電）在泰國舉辦的WTA華欣女網賽今天進行女雙8強賽事，台灣「詹家姊妹」詹詠然、詹皓晴各自與搭檔分頭出擊，結果都以直落2擊敗對手晉級，形成4強姊妹鬩牆爭奪決賽權的局面。

姊姊詹詠然與智利選手瓜拉奇（Alexa Guarachi）搭檔，面對「中美組合」中國的韓馨蘊、美國的瑪蒂克桑茲（Bethanie Mattek-Sands），首盤前3局先互相破發，接著詹詠然及瓜拉奇順利保發後，取得3比1領先，雙方一路鏖戰到第10局，詹詠然及瓜拉奇在自己的發球局出現第2個盤末點時拿下，順利獲得第1盤勝利。

第2盤戰況雷同，雙方局數4比4平手時，詹詠然及瓜拉奇再度破發取得關鍵領先，接著自己發球局很快以40比15取得2個賽末點，順利終結比賽，直落2闖進4強。

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妹妹詹皓晴也不遑多讓，她與台灣搭檔吳芳嫻合作，首盤僅用28分鐘就破了對手3次發球局，很快以6比2搶下；第2盤詹皓晴及吳芳嫻以5比4領先時，輪到對手發球局，雙方戰成40比40平手時，詹皓晴組合先逼出破發點，同時也是賽末點，她們沒讓機會溜走，解決對手晉級4強。

根據籤表，姊姊詹詠然及搭檔瓜拉奇，4強將對決妹妹詹皓晴及搭檔吳芳嫻，但至少確保有1組可以晉級冠軍戰。（編輯：戴光育）1120202