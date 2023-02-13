世界盃男籃熱身賽8月中新莊開打 戈貝爾等NBA球星有望登台

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（中央社記者黎建忠台北13日電）2023年世界盃男籃賽將於8月25日開打，3支歐洲籃球強權球隊包括東京奧運銀牌法國、拉脫維亞與立陶宛，預計8月中在新莊體育館進行熱身賽，屆時球迷有望見到多名現役NBA球星獻技。

台灣運彩xT1聯盟今天發布新聞稿，宣布3支歐洲籃球勁旅將在8月中來台於新莊體育館進行熱身賽，備戰即將開打的世界盃男籃賽，其中法國和立陶宛名號最響亮，法國不僅是東京奧運銀牌得主，過去兩屆世界盃都拿下季軍，而立陶宛也曾在2010、2014年連兩屆打進4強。

法國近年在世界籃壇表現亮眼，不僅戰績出色，大牌球星也不少，其中又以效力NBA美國職籃明尼蘇達灰狼隊的中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）最大咖，至於立陶宛陣中則有效力於沙加緬度國王的中鋒沙波尼斯（Domantas Sabonis），而拉脫維亞也有華盛頓巫師球星波辛吉斯（Kristaps Porzingis），都有可能來台參賽。

一手促成這次世界盃熱身賽的T1聯盟秘書長張樹人透露：「台灣和立陶宛的交情一直都不錯，加上今年新北中信特攻找來立陶宛洋將艾德，所以大概在今年1月的時候，立陶宛在台辦事處就主動找上我們，詢問是否有意願舉辦世界盃的熱身賽。」

張樹人說：「立陶宛過去一直都是歐洲籃球強權國家，所以他們的籃協在歐洲地位很高，在確定台灣願意主辦世界盃熱身賽後，立陶宛也立刻邀約法國、拉脫維亞等隊共襄盛舉。」

世界盃男籃熱身賽預計8月中在新北市新莊體育館開打，目前訂2月17日舉辦簽約記者會，到時也會公布熱身賽賽程。

2023年世界盃男籃賽由菲律賓、日本、印尼聯合主辦，排名前8的球隊，將可獲得2024年巴黎奧運的參賽資格。（編輯：龍柏安）1120213