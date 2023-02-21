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高球好手俞俊安膝傷動刀 休息3個月暫別美巡

2023/2/21 12:21
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（中央社記者黎建忠台北21日電）台灣男子美巡賽高爾夫好手俞俊安上週在健身房訓練時意外弄傷左膝半月軟骨，不得已開刀治療，手術已經順利完成，預計要休息3個月。

24歲的俞俊安去年靠著美巡賽次級巡迴賽「光輝國際巡迴賽」積分第20名，順利獲得2022-23年美巡賽正賽的會員資格，他也相當爭氣，生涯首個完整賽季就已經打了10場比賽，有2場打進前10名，最近1場在2月初的AT&T職業/業餘配對賽，獲得第7名的佳績。

俞俊安本季在美巡賽已賺進87.5萬美元（約新台幣2660萬元），聯邦盃積分也以339分高居第48名，可惜近況正好，就在健身房發生訓練意外。

俞俊安在IG上PO文寫道：「上禮拜很不幸的在健身房訓練的時候傷了我的膝蓋，經過醫生的診斷確定是半月板撕裂並需要開刀治療！就在今早我們已經進行了手術，手術的過程也非常順利，接下來我會好好的復健以及訓練，請大家不用擔心！期待幾個月後回來繼續再戰。」

俞俊安是台灣男子球員繼陳志忠、潘政琮後，第3名取得美巡賽正卡的球員。他在2021年6月從首屆美巡賽大學排名第4名直接取得美巡賽次巡的參賽卡，那一年共打了4場比賽，其中2場還有機會爭冠，震驚許多沙場老將。

幸好另一個好消息是，因為手腕傷勢待在台灣治療休息的「台灣一哥」潘政琮，已接近返美參賽的階段，他說：「已經準備要買機票了，目前手腕的狀況越來越好。」

潘政琮在去年11月返台休息，原本預計過完農曆年後就返美參賽，但突然來的手腕傷勢，讓他繼續留在台灣治療休養。（編輯：張雅淨）1120221

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