張冠廷轟關鍵3分砲 悍將奪自辦熱身賽首勝

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（中央社記者楊啟芳台北23日電）中職樂天桃猿隊今天在嘉義縣棒球場的自辦熱身賽，迎戰富邦悍將，悍將在第3局靠著對方失誤逆轉，張冠廷更是在第6局轟出3分砲，終場以6比1奪下春訓對外熱身賽首勝。

桃猿隊在2局下靠著張閔勛、邱丹、宋嘉翔連3棒敲出安打，率先攻下1分。不過3局上悍將2出局後，王勝偉遭觸身球上壘，王正棠再敲安打，接著申皓瑋擊出左外野飛球，左外野手余德龍受陽光影響發生接球失誤，奉送2分，悍將反倒以2比1領先。

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悍將在6局上更是靠著張冠廷從桃猿的王志煊手中，轟出3分全壘打，拉開領先差距；7局上悍將的劉俊豪、楊瑞承、張進德接連敲出安打，再添1分，終場悍將就以6比1擊敗桃猿隊，取得自辦熱身賽以來首勝，中止3連敗。

悍將今天推出去年季中選秀球隊第9指名新秀黃子宸先發，投2局被敲出4支打，失掉1分；接著悍將推出游霆崴投2局，沒有被敲出安打，無失分；之後5名投手輪番登板都沒有失分，其中最後一任洋投富藍戈最快球速達152公里。（編輯：李亨山）1120223