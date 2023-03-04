尼克手感持續發燙 藍德爾狂拿43分澆熄熱火[影]

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（中央社邁阿密3日綜合外電報導）美國職籃NBA紐約尼克最近手感火熱，藍德爾（Julius Randle）今天拿下43分，包括倒數1.7秒投進一記反超三分球，終場尼克以122比120擊敗邁阿密熱火，將連勝紀錄推進至8場。

美聯社報導，藍德爾在本場比賽投25進16，3分線13中8。布朗森（Jalen Brunson）為尼克拿下25分，奎克利（Immanuel Quickley）貢獻21分，巴瑞特（RJ Barrett）攻進17分。

熱火隊方面，巴特勒（Jimmy Butler）拿33分，赫洛（Tyler Herro）得29分，其中包括最後23.1秒時的一記上籃，這讓熱火取得1分領先。

但是尼克藍德爾在最後關頭雖然暫時失球，還是投進了關鍵致勝分，也讓熱火在最近7場比賽中吞下第6場敗仗。熱火雖有著最後球權，不過在發邊線球時失誤，並沒有機會投出最後一擊。

熱火阿德巴約（Bam Adebayo）拿下18分，馬丁（Caleb Martin）14分。

尼克目前戰績38勝27負，獲勝場數已比上個球季還要多。NBA本季已有6支球隊寫下如此成就，分別是國王、溜馬、雷霆、拓荒者、魔術，以及今晚新加入的尼克。

熱火今晚吞敗，戰績跌至33勝31負，前景不妙。他們現在距排名第5的尼克有4.5場勝差。在籃網逆轉28分差距爆冷擊敗塞爾蒂克後，熱火距排名第6的籃網已擴大至2.5場勝差。另外由於老鷹擊敗拓荒者，熱火領先排名老8的老鷹，勝差縮小至僅有0.5場。

老鷹將在下兩場比賽中作客邁阿密，第一場是在明天，另一場是在3月6日。

這場尼克對熱火之戰，尼克在中場以71比56領先；對熱火來說，這又是一場上半場沒什麼斬獲的比賽。熱火在1日的比賽中，上半場也丟了71分，最終輸給76人；今天熱火上半場同樣表現不佳，也創隊史35年來，首次在接連兩場比賽中，上半場均失至少71分的紀錄。

但是熱火在第3節急起直追，赫洛在當節最後2分22秒時命中一記3分球，熱火從原先落後17分的局面拉近至只落後3分；到了第4節剩10分3秒時，馬丁連投帶罰一次拿下3分，熱火又將分差拉近至3分內。

熱火拜馬丁另一記3分彈所賜，終於在倒數5分45秒以107比106取得領先，不過藍德爾終場前殺出，助尼克拿下最後勝利。（譯者：屈享平/核稿：嚴思祺）1120304