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波辛吉斯個人新高43分沒用 巫師主場惜敗老鷹

2023/3/9 12:57（3/9 13:30 更新）
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美國職籃NBA亞特蘭大老鷹隊8日以122比120險勝華盛頓巫師。（圖取自twitter.com/ATLHawks）
美國職籃NBA亞特蘭大老鷹隊8日以122比120險勝華盛頓巫師。（圖取自twitter.com/ATLHawks）
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（中央社華盛頓8日綜合外電報導）美國職籃NBA亞特蘭大老鷹隊今天作客華盛頓巫師，儘管巫師隊波辛吉斯砍下職涯新高單場43分，不過老鷹靠韓特在剩1分07秒時的三分打拉出領先，最終122比120險勝。

美聯社報導，比賽末段老鷹隊韓特（De'Andre Hunter）以投進加罰將比數取得117比114領先，巫師隊畢爾（Bradley Beal）在終場前52.7秒時兩罰中一，隨後畢爾自老鷹隊楊恩（Trae Young）手中抄到球但未能接續得分，韓特再以兩罰全中將老鷹領先優勢擴大。

畢爾隨後被吹走步違例，這是他第4節幾個失誤裡最要命的一個。

波辛吉斯（Kristaps Porzingis）在第4節5次出手全數命中，其中包括4個三分球，但他在最後一秒的三分球只能將分差縮小至2分，本場比賽波辛吉斯22投17中，三分線投10中7。

巫師畢爾投19中8得24分，但最後一節僅6投1中，庫茲馬（Kyle Kuzma）25分10籃板。

老鷹隊方面，楊恩投14中11拿下28分全隊最高，外帶10次助攻。

巫師本有機會靠打敗老鷹追平戰績，且若老鷹輸球，多倫多暴龍反能靠擊敗洛杉磯快艇成為東區老八，但老鷹擊敗巫師後讓自己繼續穩坐第八。

老鷹隊比賽中一度落後達15分，但在第3節後段與第4節開始時的一波14比0攻勢，反以100比94超前，不過巫師隨後連拿11分回敬，之後雙方就一直拉鋸至終場，老鷹10日於客場續戰巫師。（譯者：屈享平/核稿：陳亦偉）1120309

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