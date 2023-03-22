杭州亞運棒壘球場位在紹興 皆使用人工草皮

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中華奧會亞運考察團22日赴杭州亞運的重點項目棒壘球場地視察，棒球項目將在紹興棒球場進行，內野除了投手丘、本壘區以外，都是採用人工草皮。（中華奧會提供）中央社記者楊啟芳傳真 112年3月22日

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（中央社記者楊啟芳中國杭州22日電）中華奧會亞運考察團今天赴杭州亞運的重點項目棒壘球場地視察，這次棒壘球場都位於紹興，2個棒球場皆採用人工草皮，不過草皮較短、場地較硬，未來會持續改善。

杭州亞運即將在9月登場，棒壘球場地在距離杭州市區大約1個小時車程的紹興棒壘球體育文化中心，棒球場和壘球場都有各2個主、副球場。根據紹興棒壘球運行團隊秘書長周忠表示，4個球場大約花費18億人民幣（約新台幣79.7億元）。

紹興棒壘球場是為了亞運新建的場地，從2020年開始興建耗時2年，已有舉辦過測試比賽及三級棒球賽事等等。

紹興棒壘球場都是採用人工草皮，其中壘球場內野為紅土、棒球場內野除了投手丘、本壘區以外都是人工草皮。周忠表示，「主要是天然草皮維護成本比較大，商量之後決定採用人工草皮。」棒球主球場可以容納1萬名觀眾。

雖然紹興棒球場跟台灣的天母棒球場都是人工草皮，不過紹興棒球場的草皮相較短且密，會導致球滾動速度較快；且場地較硬，也會導致球彈跳較高。中華棒協將持續與亞棒總、籌委會反映，近期技術委員長葉志仙也會再赴杭州與籌委會開會討論，盼能將場地整理到最完善。

這次參與考察團的中華壘球協會副秘書長畢鈞輝表示，人工草皮的部分因為球速會比較快，「要開始找類似場地像是天母來練習，來這裡看的目的就是要知道球場特性，回去提供給壘球代表隊。」畢鈞輝也建議場地方，壘球場本壘後方的軟墊可以再調高，否則暴投球打到網子並不會回彈。（編輯：張雅淨）1120322

中華奧會亞運考察團22日赴杭州亞運的重點項目棒壘球場地視察，紹興壘球場的外野使用人工草皮，內野則是紅土，因當天雨勢較大有積水情形。（中華奧會提供）中央社記者楊啟芳傳真 112年3月22日

中華奧會亞運考察團22日赴杭州亞運的重點項目棒壘球場地視察，這次棒壘球場都位於紹興，2個棒球場皆採用人工草皮，不過相較於台灣的天母棒球場，紹興棒球場的草皮較短、場地較硬，未來將持續改善。（中華奧會提供）中央社記者楊啟芳傳真 112年3月22日