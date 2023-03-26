杭州亞運高爾夫球場 為迎接賽事整修改善硬體

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中華奧會組成杭州亞運賽前考察團26日前往西湖國際高爾夫球場視察，球場用地面積約70萬平方公尺，該場館為浙江省最早的高球場，除比賽場地外，練習果嶺也相當大。中央社記者楊啟芳攝 112年3月26日

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（中央社中國杭州26日電）中華奧會組成的杭州亞運賽前考察團，今天進行倒數第2天行程，到西湖國際高爾夫球場視察，這個場地為了亞運特地進行整修；另外也到了富陽水上運動中心，划船、輕艇項目在此進行。

台灣的杭州亞運考察團於21日至27日到中國杭州考察各場館，盼能將資訊帶回台灣，讓選手提前準備。其中今天到高爾夫球場進行參訪，之前在東京奧運，台灣代表隊的潘政琮摘下銅牌，不過這次杭州亞運代表隊選手名單尚未全部確認。

杭州亞運的高爾夫項目在西湖國際高爾夫球場進行，位於杭州市西湖區，距離西湖10公里、亞運村西南方向相距約28公里，用地面積約70萬平方公尺，該場館為浙江省最早的高爾夫球場，除了比賽場地，練習果嶺也相當大。

為了進行今年9月的亞運，西湖國際高爾夫球場在2021年開始進行為期18個月的修繕，主要是改善硬體設備，場地也增加了一點難度，這裡的草種會讓果嶺速度較快。另外，前9洞與後9洞之間的建築物，可進行繳卡、計時、採訪等功能。

此外，今天上午也到訪了富陽水上運動中心，為亞運會划船、輕艇（含靜水競速、曲道標竿）項目比賽場地及訓練場地，賽道為2公里、共有9道，位於杭州市富陽區北支江南岸，地處亞運村西南側相距約36公里、1小時車程，著名「富春山居圖」的背景就是在這附近。

「划船甜心」黃義婷這次杭州亞運可望參賽，她於上一屆2018年雅加達亞運在女子單人雙槳摘下銀牌，繳出好成績；在東京奧運也划出第20名的成績。（編輯：張雅淨）1120326