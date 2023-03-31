統一獅主場開幕戰週 邀請陳献榮、林子偉開球

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（中央社記者楊啟芳台北31日電）中華職棒統一獅隊今年最晚開始賽程，獅隊在4月3日台南主場首戰將邀請南英商工棒球隊的大家長陳献榮開球；4月4日在高雄澄清湖首戰則是邀請經典賽國手林子偉回家鄉開球。

中職本季將於明天在洲際棒球場開幕，由衛冕軍中信兄弟迎戰樂天桃猿；4月2日則是兩地開打，兄弟續留洲際迎戰味全龍隊，另一地在桃園棒球場，由樂天桃猿強碰富邦悍將。

統一獅隊則是聯盟當中，最後一支亮相的球隊，4月3日將在主場台南棒球場與中信兄弟交手，4日、5日則是在澄清湖進行主場賽事。

獅隊今天發出新聞稿指出，主場開幕週將推出「英雄開戰、強獅來襲」主題日，3日台南主場開幕戰邀請南英商工棒球隊的資深教練「牛爸」陳献榮為賽事開球；4日在澄清湖的首場賽事則邀請經典賽台灣隊國手林子偉開球，他來自高雄市那瑪夏區，三級棒球生涯都在高雄成長，也是林岱安的堂弟。

林子偉表示，很開心獲獅隊邀請擔任開球嘉賓，回到自己成長的故鄉高雄開球，「這會是一個很棒的體驗，希望台灣職棒的熱潮能夠延續，球迷能多多進場為職棒選手加油，讓台灣職棒舞台越來越好，自己也會努力拚出好成績，用好表現回饋給球迷。」

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陳献榮在台南基層耕耘多年，培育出許多職棒好手，包括獅隊教練劉育辰、凃壯勳、莊景賀、莊駿凱、吳桀睿，以及現役選手胡金龍、林益全、林安可、郭阜林及江亮緯等人。當天對戰組合中的中信兄弟教練陳江和、許峰賓，以及選手鄭凱文、黃鈞聲、林書逸、詹子賢等人也都是他的子弟兵。

陳献榮表示：「很開心能獲得球隊邀請擔任開球嘉賓，這是一件很榮耀的事情，看到自己曾經帶過的學生能夠在職棒場上有好的表現，且都會長期參與回饋基層，對於台灣棒球發展給予幫助，感到十分欣慰。」（編輯：龍柏安）1120331