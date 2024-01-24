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NBA騎士湯普森藥檢未過 遭禁賽25場

2024/1/24 13:23（1/24 14:16 更新）
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NBA克里夫蘭騎士中鋒湯普森因藥檢呈現陽性遭禁賽25場。（圖取自instagram.com/realtristan13）
NBA克里夫蘭騎士中鋒湯普森因藥檢呈現陽性遭禁賽25場。（圖取自instagram.com/realtristan13）
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（中央社記者黃巧雯台北24日電）美國媒體ESPN報導，近期拉出8連勝的NBA克里夫蘭騎士，陣中中鋒湯普森藥檢呈現陽性，因違反聯盟禁藥政策，遭禁賽25場，禁賽令將從明天對戰密爾瓦基公鹿執行，最快3月中歸隊。

32歲的湯普森（Tristan Thompson）在2011年選秀會在首輪第4順位被騎士選中，進入聯盟後大多擔任藍領球員，職業生涯前9個球季在騎士度過，也是2016年騎士冠軍班底，後來還曾效力於波士頓塞爾蒂克、沙加緬度國王、印第安納溜馬、芝加哥公牛、洛杉磯湖人，本季再度回鍋老東家騎士。

ESPN報導，湯普森在ibutamoren（一種生長激素）、SARM LGD-4033（通常被健美、舉重選手用於增加肌肉）藥物檢測中，呈現陽性反應，因違反聯盟禁藥政策，遭到禁賽25場。

騎士目前戰績26勝15敗，暫居東區第4，且近期豪取8連勝，近況火熱，騎士球團表示：「我們對於湯普森的消息感到失望。他缺席比賽的這段時間，將對球隊造成影響。」

湯普森禁賽令將從明天客場出戰公鹿比賽開始執行，最快3月17日對戰休士頓火箭復出，而他在禁賽期間依舊可以跟隨球隊，並參與訓練，唯一限制是必須在比賽開打前2小時離開球場。

湯普森本季出賽36場，都是替補出賽，場均上場時間12.4分鐘，拿下3.8分、3.9籃板、1.1助攻。（編輯：李亨山）1130124

#ESPN
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#湯普森
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