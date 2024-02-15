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陳禹勳術後首度進牛棚 盼學弟享受當終結者

2024/2/15 15:04（2/15 15:31 更新）
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生涯擁百中繼、百救援實績的陳禹勳今年轉戰中職味全龍隊，15日為陳禹勳術後首度進牛棚練投，投了25球，他並在心願卡上寫下「W連霸」。中央社記者張新偉攝 113年2月15日
生涯擁百中繼、百救援實績的陳禹勳今年轉戰中職味全龍隊，15日為陳禹勳術後首度進牛棚練投，投了25球，他並在心願卡上寫下「W連霸」。中央社記者張新偉攝 113年2月15日
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（中央社記者楊啟芳雲林15日電）生涯擁百中繼、百救援實績的陳禹勳今年轉戰中職味全龍隊，陳禹勳今天身穿5號球衣亮相，談到在龍隊定位，陳禹勳指出，希望年輕學弟可以在終結者的位置上，享受成功與失敗。

陳禹勳在去年球季結束後，沒有被前東家樂天桃猿隊放在60人保留名單中，且遲遲沒有續留或轉戰其他球隊的消息，直到今年1月底才確定轉戰味全龍隊。

龍隊總教練葉君璋今天表示，陳禹勳是很有經驗、很有能力的投手，不論是終結者或是中繼都可以補上，「球隊哪裡有需要，感覺他都可以勝任，對我們來講滿活用的。」雖然陳禹勳在去年11月動刀清除骨刺，不過葉君璋指出，他預計在3月15日能離開傷兵名單，應該可以趕上開幕戰。

談到自己的定位，陳禹勳指出，球隊學弟像是林凱威、陳冠偉都非常強，「年輕選手以後可以站在這個位置10年，我可能沒有那麼長，希望他們在這個位置享受成功與失敗的心情，有很多紀錄等著他們破。」

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今天是陳禹勳術後首度進牛棚練投，投了25球，被分類在復健組的他指出，剛開始來龍隊時很焦慮，「不知道現在要幹嘛，會不會穿錯服裝，要去適應環境。」陳禹勳也指出，由於早上7時30分就要開始丟球，復健組必須6時以前到，雖然前幾天比較累，但也漸漸習慣。

談到最困難的地方，陳禹勳笑說是記隊友的名字，被問到對龍隊的印象，他說：「很活潑，大家很珍惜訓練時間，而且這邊教練非常多，外野分2邊、各有2個外野教練，都可以顧到，體能教練也會跟我講說該怎麼跑，連跑步都有在教。」（編輯：李亨山）1130215

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