中職例行賽台東8場歷年最多 縣府補助學生球隊觀賞

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（中央社記者盧太城台東縣29日電）台東縣府今天宣布好消息，在縣長饒慶鈴爭取下，今年中華職棒台東場次，由中信兄弟排定2場與台鋼雄鷹安排6場，總計8場，為歷年最多場次，縣府將補助學生棒球隊觀賞。

台東縣政府今天發布新聞稿表示，2024年中華職棒例行賽賽程公布，今年台鋼雄鷹加入一軍重返6隊點燃戰火，例行賽共安排360場賽事，感受到前2年台東鄉親及球迷熱情，台東場次今年由中信兄弟排定2場與台鋼雄鷹安排6場，共計8場主場賽事。

饒慶鈴表示，除了謝謝中信兄弟連續第3年安排主場賽事外，也要特別感謝台鋼雄鷹今年願意排入6場主場賽事在台東，為台東縣堅持推動棒球運動注入一劑強心針；縣府邀請台東民眾與球迷踴躍進場為選手加油，並享受國內最高等級棒球賽事。

縣府表示，台東是許多棒球好手搖籃，自2022年台東縣政府成功爭取職棒睽違14年重返台東，去（2023）年3場中信兄弟主場進場觀眾數約1萬5000名，今（2024）例行賽台東場更是增加至8場賽事，分別在5月、7月、8月、9月間登場。

縣府教育處表示，為支持職業賽事推動並提升縣內棒球運動水準，將補助縣內學生棒球隊進場觀賽，相關賽程與售票資訊，民眾請上中華職棒、台鋼雄鷹及中信育樂售票網洽詢。（編輯：陳仁華）1130229