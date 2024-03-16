葉總一直屬意徐若熙扛開幕戰先發 要視腰傷狀況

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊啟芳台北16日電）中職味全龍隊新生代王牌投手徐若熙有相當大的機會，在台北大巨蛋擔任開幕戰先發，教頭葉君璋今天表示，一直以來屬意的開幕戰先發人選都是徐若熙，不過還要視他的腰傷狀況。

中職開幕戰將於30日在台北大巨蛋登場，由味全龍隊擔任主場對上樂天桃猿隊。徐若熙日前受訪時表示，一定會想要爭取開幕戰先發，若能順利在開幕戰登板先發，徐若熙將會投出中職在大巨蛋例行賽的歷史性第1球。

味全龍總教練葉君璋今天則表示，心目中的開幕戰先發人選沒有變過，一直是徐若熙，但因為徐若熙目前有腰傷問題、還沒有恢復到100%，因此可能還會有變數。

不過葉君璋強調，徐若熙的腰部問題是很多選手都會有的，太過疲勞時就會有這個狀況，葉君璋笑說：「我自己以前也會，只是以前只是腰痛、就給他痛，一樣會上場比賽，但現在時代不一樣了，會比較小心一點。」

徐若熙預計明天會在自辦賽首度登板實戰，預計投3局、50球，葉君璋說明：「正式熱身賽不可能有問題就換掉，所以讓他改成可以控制的方法，讓他有比賽感覺。」葉君璋表示，徐若熙的第2場實戰應該就可以在官辦熱身賽登板先發，預計在熱身賽最後一輪會亮相。

此外，龍隊主戰捕手蔣少宏在日前接捕時傷到手，葉君璋笑說：「真的是有點擔心，我們捕手本來就比較少，在考慮要不要登錄（自己上場）。」不過葉君璋也指出，包括吉力吉撈．鞏冠、林辰勳、劉時豪，目前3名捕手近況都不錯，有能力去應付，蔣少宏應該也趕得及開季。（編輯：陳政偉）1130316