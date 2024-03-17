陳仕朋熱身賽50球投5局狀況佳 注意加快投球節奏

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（中央社記者謝靜雯台北17日電）富邦悍將隊投手陳仕朋今天官辦熱身賽先發用球數精簡，50球投5局失1分率隊搶勝；大巨蛋登板投起來很自在，陳仕朋春訓也有注意加快投球節奏，至於是否投開季首戰先發讓教練團安排。

中職官辦熱身賽富邦悍將隊今天由投手陳仕朋先發，總計投5局僅在首局被中信兄弟岳政華敲出陽春砲掉分，花了50球完成投球任務、用球數精簡，悍將以12比1搶勝、陳仕朋為勝投。

陳仕朋表示，很早就知道要投今天這場比賽先發，在大巨蛋投球很舒服，球場的溫度很好，不太會流汗、投起來也很自在，雖然首局就被打出全壘打，但沒有多想，丟給打者打，正面對決也藉此觀察還有什麼部分需要調整。

陳仕朋過去也有投球節奏比較慢的問題，他表示，春訓時期有開始針對投球秒數加快，但壘上有人時因為有投捕和守備暗號，會比較複雜一點，也會犧牲掉一些時間。

至於投球計時器影響，陳仕朋表示，投球時都會提醒自己加快節奏，但如果瞄到時間還可以，也會再稍微調整放慢，目前整體適應上沒有問題。

至於是否投開季球隊首場先發或者主場開幕戰先發，陳仕朋表示，看教練團決定，熱身賽好好準備、拿出好表現。（編輯：張雅淨）1130317