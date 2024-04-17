王正棠14日接最後一球有兩意義 贈隊友或自留陷兩難

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（中央社記者謝靜雯新北17日電）中職富邦悍將隊野手王正棠14日比賽接到最後一球，這球要留、還是給先發勝投陳仕朋很掙扎，王正棠解釋，後來才發現這球對自己有2個意義，達成生涯500場出賽也特別有感觸。

富邦悍將隊14日比賽在主場新莊棒球場迎戰樂天桃猿隊，王正棠先發守左外野，9局上桃猿隊打者陳晨威敲出左外野飛球成為比賽最後一個出局數，由悍將的王正棠接殺，幫助球隊搶下比賽勝利。

王正棠表示，印象中是守外野第1次接到比賽最後一個出局數，本想留下來做紀念，後來又想到先發投手陳仕朋投的很好，看到隊友等著要上場接受單場MVP訪問時感覺有點緊張，又想要把球送給陳仕朋，但歷經一番掙扎，最終他還是決定把球留下來。

王正棠笑說，一開始想要留念是因為以外野手身分接到的最後一球，後來才發現那場比賽是自己中職生涯第500場出賽，也別具意義。

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王正棠本來就有留紀念球的習慣，至於中職生涯500場出賽達成的意義，他笑說：「看到越來越多年輕的選手，覺得自己老蠻多的。」

今年王正棠中職生涯第7年，但現在也才28歲，他提到看著年輕球員的拚勁，就想起自己剛進職棒的感覺，也希望年輕球員們可以好好珍惜，他還不忘感嘆，以前跑體能都跑在最前面，現在追不上年輕球員了，落到了體能中段班。（編輯：龍柏安）1130417