中信兄弟大巨蛋打3場團隊首轟出爐 岳政華打到甜蜜點

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（中央社記者謝靜雯台北17日電）中職中信兄弟隊加上今天官辦熱身賽已經在台北大巨蛋打3場比賽，岳政華今天1局下開轟、為團隊大巨蛋首轟，他表示，沒有很出力，只是剛好打到甜蜜點才飛出全壘打牆。

中信兄弟月初先跟日職讀賣巨人隊在台北大巨蛋打交流賽，這2天中職官辦熱身賽也都在台北大巨蛋出賽，今天與富邦悍將隊交手，團隊大巨蛋首轟出爐，岳政華1局下從悍將投手陳仕朋手中敲出陽春砲，但兄弟終場以1比12吞敗。

岳政華表示，沒有想過要打全壘打，打出去沒有很出力，一開始以為球不會飛過牆，應該是剛好打到甜蜜點才能開轟。

兄弟在大巨蛋熱身賽2戰都吞敗，岳政華表示，目前球隊狀況沒有很好，全壘打不特別去強求，主要是希望安打串連，包括對決的策略也需要再思考。

岳政華表示，希望可以讓進入比賽的狀況快一點，雖然是官辦熱身賽，但也要把每一場比賽都看得很重要。至於今年球季棒次是否會以開路先鋒第一棒為主，他表示還是要看教練團安排。（編輯：張雅淨）1130317