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陳仕朋進入比賽狀態 鋒總苦惱4月初投手安排

2024/3/24 18:15
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（中央社記者楊啟芳新北24日電）中職富邦悍將4月初開始會遇到連3週5連戰的狀況，悍將總教練陳金鋒今天表示，到時要去思考投手安排。另外陳仕朋今天先發4.2局1分責失，陳金鋒認為他已進入比賽狀況。

悍將今天與統一獅隊在新莊棒球場交手的官辦熱身賽，悍將先發投手陳仕朋用81球投4.2局，被敲8支安打，沒有出現保送，送出3次三振，失掉4分但受隊友失誤影響僅1分責失，最後悍將以5比4獲勝，第3任投手張瑞麟拿下勝投。

談到陳仕朋今天表現，悍將總教練陳金鋒表示，「還OK，投球方面有進入比賽狀況。」今天是陳仕朋在官辦熱身賽的最後一場出賽，被問到是否會投例行賽悍將的第一場先發，陳金鋒僅說：「還在安排，會給投手教練安排。」

陳金鋒今天受訪時談到悍將在開季後馬上會面臨到的挑戰，就是從4月的第1個星期開始，連3週都是5連戰，扣掉星期一休兵日就是15連戰。陳金鋒坦言，「4月對我們來講比賽比較密集，要去思考到時候的投手安排。」

至於悍將今天內野出現3次守備失誤，分別是一壘手高國麟、三壘手辛元旭、游擊手王勝偉，對此陳金鋒表示，「再繼續加油，失誤就再練習，多練、多比賽去改進。」（編輯：張雅淨）1130324

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