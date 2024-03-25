中職首度躍上台北101 點燈祝福賽季熱血開打
（中央社記者謝靜雯台北25日電）中職35年賽季將於30日開打，台北101大樓今天晚間6時30分點燈，球迷能在台北101大樓上看到祝福文字，不僅是中華職棒首次出現在101點燈，也是職業運動首次躍上台北101。
中華職棒35年的年度口號「REGEN再創顛峰」，REGEN是英文REGENERATION（再生）的縮寫，象徵中職歷經高峰與低谷，再度重返6隊規模，中職將持續引領台灣棒球向前，朝著永續經營，再創下一個顛峰時代。今晚可看見台北101打著「中華職棒35周年，職棒熱血開打，加油！加油！加油！」大大的字幕，為中華職棒送上祝福。
中華職棒進軍台北大巨蛋，是今年球迷討論度極高的話題之一，熱身賽兩場大巨蛋賽事開紅盤，兩天總計湧入超過3.6萬人次進場，顯示大巨蛋的魅力。今年中職6隊交戰，各球隊也都安排大巨蛋主場賽事，邀請所有球迷體驗最特別的棒球饗宴。
開幕戰將於3月30日在台北大巨蛋舉行，由去年的總冠軍賽組合樂天桃猿與味全龍交手，這也是龍隊今年主場首戰；31日樂天桃猿將在新莊棒球場舉行主場開幕戰，對手是首度在一軍亮相的台鋼雄鷹，同日在台南球場的比賽，由統一7-ELEVEn獅迎接主場開幕、對上富邦悍將。
4月3日中信兄弟進軍台北大巨蛋，將和台鋼雄鷹進行為期2天賽事，同日新莊球場的比賽富邦悍將迎來主場開幕戰，對手是獅隊，今年將看見一日3地開打賽事、也是盛況。
清明假期3連戰，4月5日台鋼雄鷹回到高雄大本營交手富邦悍將，澄清湖棒球場舉辦台鋼雄鷹主場首戰，也將吸引眾多球迷擠進澄清湖棒球場。
中職會長蔡其昌特別感謝台北101點燈為中華職棒送上祝福，聯盟將帶著球迷的熱情和回憶持續傳承，也誠摯邀請所有球迷踴躍進場。（編輯：張雅淨）1130325
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