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邱駿威臨危受命4局好投 桃猿教頭認為很關鍵

2024/4/7 19:11
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（中央社記者楊啟芳台北7日電）中職樂天桃猿隊今天演出超級大逆轉，以11比8擊退中信兄弟，雖然桃猿先發投手曾仁和僅投2局掉8分，不過邱駿威接替投4局無失分，桃猿總教練古久保健二認為很關鍵。

曾仁和在第2局遇亂流，總計僅投2局被敲9支安打，失掉8分。不過接替登板的邱駿威長中繼投4局，僅被敲1支安打，沒有掉分，隨後蘇俊璋、王志煊、莊昕諺、賴胤豪接替登板，也都沒有再失分。古久保健二認為，接任的投手們把對方壓制在0分，守住後半段相當關鍵。

邱駿威在賽後表示，在第2局先發投手有狀況時就開始熱身，「我上去最重要的任務是把局數吃完，最少要吃過5局，讓後面牛棚比較輕鬆，也很高興有撐到6局」。不過這場出現4次四壞球保送，他坦言，「好壞球真的差太多了」。

邱駿威指出，落後8分上去投一定會有壓力，「但大家都跟我說不用投太閃，交給守備去處理就好」。一直到桃猿隊在第3局得3分後，他笑說：「那時候就感覺很有機會翻盤。」

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至於曾仁和的狀況，古久保健二認為，應該是登板間隔、行程上調整有點困難，「身體看起來有點狀況，揮臂做得沒有很完整，球沒有很會跑，希望他下次登板時更有責任地去準備」。

此戰19歲新秀終結者賴胤豪收下本季第2次救援成功，不過被敲1支二壘安打，古久保健二指出：「當然就算是很有經驗的終結者也有可能會被打，這部分接下來希望他吸取不同經驗、更成長。」（編輯：管中維）1130407

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