黃萬隆新身分轉任T1戰神執行長 喊冠軍留台北

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（中央社記者黃巧雯台北18日電）有「鐵血教頭」之稱的黃萬隆告別高中籃球聯賽（HBL）舞台後，有了新身分，台新育樂今天宣布，原任T1聯盟台北台新戰神顧問的黃萬隆將轉任執行長；黃萬隆喊話將冠軍留在台北。

黃萬隆曾率領松山高中拿下6座HBL男子組冠軍，更是目前唯一締造HBL男子組3連霸紀錄的總教練，而他在台灣職籃T1聯盟台北戰神成立之初，即擔任球團顧問，憑藉其多年熱忱與豐富的執教資歷，協助球隊陣容建構、督導球隊運作。

今年從松山高中退休的黃萬隆，當時曾預告未來不會離開籃球，似乎留下伏筆，今天確定從顧問正式轉任為戰神執行長。球團表示，未來除了球隊營運事務、致力於打造最堅強的球隊陣容外，也將借重其過去深耕基層籃球的經驗，挖掘潛力新秀，為台灣籃壇培育新人、盡一份心力。

黃萬隆透過球團新聞稿表示，能夠繼續在熱愛的籃球領域努力，「真的很開心」。

戰神目前以9勝16敗，在5隊中暫居第4，正值爭奪季後賽門票的重要時刻。黃萬隆表示，將建構具競爭力的台北戰神，追求每一場勝利，將冠軍留在台北。（編輯：管中維）1130418