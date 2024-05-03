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溜馬第6戰120比98擊敗公鹿 晉級NBA季後賽第2輪

2024/5/3 09:47（5/3 09:56 更新）
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美國職籃NBA印第安納溜馬2日在季後賽首輪第6戰，以120比98擊敗密爾瓦基公鹿挺進第2輪。（圖取自twitter.com/Pacers）
美國職籃NBA印第安納溜馬2日在季後賽首輪第6戰，以120比98擊敗密爾瓦基公鹿挺進第2輪。（圖取自twitter.com/Pacers）
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（中央社印第安納波利斯2日綜合外電報導）美國職籃NBA印第安納溜馬今天在主場打季後賽首輪第6戰，最終以120比98擊敗密爾瓦基公鹿，系列賽4勝2負挺進第2輪。

密爾瓦基公鹿上一場在兩大球星「字母哥」安特托昆博

安特托昆博小檔案

  • 出生：1994年12月6日（26歲）
  • 國籍：希臘
  • 位置：大前鋒
  • 登錄身高：211公分
  • 登錄體重：110公斤
  • 職業生涯：2013年被密爾瓦基公鹿以15順位選入
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（Giannis Antetokounmpo）和里拉德（Damian Lillard）因傷缺陣下，以115比92力退印第安那溜馬，將首輪系列戰扳成2勝3負續命。字母哥今天持續休兵，但里拉德回歸球場。

背水一戰的公鹿上半場被溜馬壓制，首節24比33落後，次節也難以攻破對方防守。溜馬上半場打完以59比47取得雙位數領先，下半場在板凳火力支援下維持領先，公鹿難以力挽狂瀾，最後以22分之差吞敗。

溜馬全隊6人得分達兩位數，板凳出發的杜平（Obi Toppin）和麥康奈（T.J. McConnell）各拿21分和20分；西雅坎（Pascal Siakam）19分；哈利伯頓（Tyrese Haliburton）17分；奈史密斯（Aaron Nesmith）15分；尼姆巴德（Andrew Nembhard）14分。

公鹿方面，里拉德拿下全場最高28分；波蒂斯（Bobby Portis）和羅培茲（Brook Lopez）均繳20分，密道頓（Khris Middleton）14分。

這是溜馬自2014年以來首度晉級東區準決賽，將迎戰紐約尼克和費城76人之間的勝方。（譯者：盧映孜/核稿：徐睿承）1130503

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