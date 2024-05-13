謝淑薇攜搭檔克服2個賽末點 WTA羅馬網球賽晉8強

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（中央社記者黎建忠台北13日電）WTA羅馬網球賽今天進行的女雙16強，台灣好手謝淑薇和比利時搭檔梅丹斯克服對手2個賽末點，驚險以6比4、4比6、11比9逆轉擊敗美國組合科甯、瑪蒂克桑茲，如願搶進最終8強。

這場屬於世界女子職業網球協會（WTA）千分等級的羅馬網球賽，雙打共有32籤，台灣謝淑薇和梅丹斯（Elise Mertens）被列為大會頭號種子，沒想到今天苦戰1小時45分鐘才勝出。

首盤台灣和比利時組合開局就打得出色，連破對手2次發球局，很快取得3比0的局數領先，儘管接下來也被對手破發，但隨後雙方一路各自保發，謝淑薇和梅丹斯就先以6比4拿下。

第2盤前9局雙方各破1次發球局，一路打到美國組合科甯（Sofia Kenin）與瑪蒂克桑茲（Bethanie Mattek-Sands）以5比4領先時進入第10局，這也是謝淑薇和梅丹斯的發球局。

結果在第10局雙方15比15平手後，被美國組合連拿3分破發成功，謝淑薇和梅丹斯就以4比6讓出第2盤。

雙方進入關鍵第3盤的搶10大戰，發球狀況不佳的謝淑薇和梅丹斯，一度以7比9被對手拿到2個賽末點，幸好此時謝淑薇發揮大賽冠軍的經驗，率領搭檔連得4分，反倒以11比9逆轉收下第3盤及比賽勝利。

根據籤表，謝淑薇和梅丹斯的8強對手，將是由中國組合王欣瑜/鄭賽賽，以及台、俄組合詹皓晴/庫德梅托娃（Veronika Kudermetova）之間的勝方。（編輯：李亨山）1130513