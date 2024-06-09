本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
獨家／台廠減碳壓力大 台電擬推綠電、低碳等3類價格電力
首頁 / 運動
大谷翔平
新聞專題
大谷翔平1/300
首頁 / 運動

日本理想父親調查 大谷翔平高居第3

2024/6/9 11:00
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京9日綜合外電報導）日本保險公司「日本生命」近期一項例行調查結果顯示，美國職棒大聯盟MLB洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平首度進入「理想的父親名人」排行榜，且高居第3名。

朝日電視台報導，日本保險公司「日本生命」今年5月針對1萬5351名民眾進行父親節相關線上問卷調查，並於本月6日，也就是在日本民眾慶祝今年6月16日父親節之前發布調查結果。

在「你希望哪位名人成為自己的父親？」這道問題中，大谷獲得7.8%的支持率，排名第3，這也是他首度「殺入」前十名的排行榜。

日生基礎研究所（NLI Research Institute）上級研究員久我尚子分析，「大谷目前29歲，儘管在排名前半部的名人中年紀較輕，但在今年稍早發布已婚消息，可能讓更多人對他產生家庭的印象。」

今年的調查中，69歲日本藝人所喬治名列第1，68歲搞笑藝人明石家秋刀魚排名第2，73歲日本資深媒體人池上彰第4名，72歲演員三浦友和第5名，其他進入前十的入選者幾乎都是資深演員或名人。（譯者：楊惟敬/核稿：劉文瑜）1130609

#大谷翔平
#日本
#父親節
大谷翔平
水原一平認罪竊5.5億元還賭債 大谷翔平：終獲解脫大谷翔平將任週刊少年Jump運動漫畫賞評審 井上雄彥也在內
大谷翔平
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
水原一平官司纏身 連外送員都當不成
172.30.142.38
更多編輯台推薦新聞：