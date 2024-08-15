美網外卡名單揭曉 前冠軍大坂直美瓦林卡入列

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（中央社紐約14日綜合外電報導）美國網球協會今天表示，曾在美國公開賽摘冠的日本好手大坂直美、加拿大女將安德里斯庫以及瑞士老將瓦林卡，都已取得外卡資格，正式列入本屆美網單打賽籤表。

路透社報導，大坂直美生涯4座大滿貫賽金盃包含2018年和2020年美網女單冠軍，她在產下一女後於今年1月重返網壇，並在本季4場WTA巡迴賽1000等級賽事取得第3輪或更好的成績。

安德里斯庫（Bianca Andreescu）則是在2019年美網女單登頂，繼先前背傷休息9個月後於今年重新披掛上陣，並於復出首戰法國公開賽打進第3輪。

瓦林卡（Stan Wawrinka）曾在2016年美網贏得個人第3座大滿貫金盃，本屆外卡將讓他第72度在4大滿貫賽的正賽露臉，位居史上第5多。

2020年美網封王的奧地利名將提姆（Dominic Thiem）先前已因手腕傷勢，宣布打完2024球季就將高掛球拍。他同樣取得本屆美網外卡資格。

美網將於8月26日在紐約開打，9月8日落幕。（譯者：蔡佳敏/核稿：盧映孜）1130815