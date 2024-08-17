魔神樂優質先發、張閔勛超前安 桃猿近期3連勝

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（中央社記者謝靜雯台北17日電）中職樂天桃猿隊洋投魔神樂今天對統一獅隊先發，投6局失2分、優質先發，桃猿隊6局下靠著張閔勛二壘打送回超前分，終場以4比2拿下近期3連勝，魔神樂奪下個人本季第10勝。

中華職棒樂天桃猿隊今天在主場樂天桃園棒球場迎戰統一7-ELEVEn獅隊，桃猿隊開賽就有攻勢，1局下2人出局後朱育賢敲出安打，林泓育靠著失誤上壘，林承飛補上安打送回第一分。

桃猿隊3局下1人出局後林子偉、朱育賢依序獲得四壞保送、觸身球保送上壘，林泓育敲安送回第2分。

洋投魔神樂（Marcelo Martinez）4局上被林安可敲出二壘打，接著再因高飛球、滾地球失掉1分，5局上被蘇智傑敲出安打再掉1分。

桃猿隊6局下再起攻勢，馮健庭、張閔勛接連二壘打再度將比分超前，桃猿隊8局下靠著馮健庭、馬傑森接連二壘打多添1分保險分，桃猿近期3連勝，獅隊則吞下近期3連敗。

魔神樂6局過後沒有多掉分數，今天總計用93球投7局，被敲出8支安打，投出4次三振、2次四壞保送，失掉2分責失分，優質先發奪下個人本季第10勝。馮健庭今天單場4打數敲出2支二壘打，跑回2得分，獲選單場MVP。（編輯：李亨山）1130817

中華職棒樂天桃猿隊17日在主場例行賽交手統一獅隊，桃猿投手陳柏豪（圖）登板後援1局無失分，關門成功，助隊以4比2拿勝，也收下個人本季第25次救援成功。中央社記者張新偉攝 113年8月17日

中職樂天桃猿隊17日在主場迎戰來訪的統一獅隊，桃猿6局下靠張閔勛（圖）敲出二壘安打送回超前分，助隊終場以4比2拿下近期3連勝。中央社記者張新偉攝 113年8月17日

中華職棒樂天桃猿隊17日例行賽迎戰統一獅隊，終場以4比2拿下近期3連勝，桃猿馮健庭（圖）單場4打數敲出2支二壘打，跑回2得分，獲選單場MVP。中央社記者張新偉攝 113年8月17日

中華職棒樂天桃猿隊17日例行賽與統一獅隊交手，終場由桃猿以4比2拿下近期3連勝，賽後選手在場中圍圈致意。中央社記者張新偉攝 113年8月17日

中華職棒樂天桃猿隊17日在樂天桃園棒球場與統一獅隊交手，同時推出客家主題趴，共吸引8644名球迷進場享受賽事與活動熱情。中央社記者張新偉攝 113年8月17日

張閔勛 魔神樂演完投完封勝本季第4人 助桃猿擊退龍隊