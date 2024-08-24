獅隊新聘任外籍教練霍斯曼 協助一二軍投手調整

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（中央社記者楊啟芳台北24日電）中華職棒統一獅隊今天宣布，9月初將新聘任外籍客座投手教練霍斯曼，協助一、二軍投手訓練及調整，霍斯曼從1998年就開始教練生涯，並在美職藍鳥隊小聯盟擔任投手教練逾10年。

統一獅球團今天表示，為了強化投手訓練及調整，霍斯曼（Vince Horsman）加盟獅隊教練團後，期待透過他的協助讓獅隊投手群能夠有更穩定及進步的空間，霍斯曼預計9月初抵台正式報到，協助到球隊秋訓結束。

霍斯曼的執教經歷豐富，1998年作為美職巴爾的摩金鶯隊的擊球練習投手開啟教練生涯，並一直擔任該職位到2004年；之後霍斯曼於2009年加入多倫多藍鳥隊小聯盟體系，擔任投手教練直到2019年。

獅隊雖然是今年上半季冠軍得主，不過本季牛棚投手狀況不佳，目前獅隊牛棚團隊防禦率4.52，其中在14日至21日6連敗期間，後援投手防禦率更是高達8.68。目前下半季獅隊暫居第4名，戰績15勝15敗；全年勝率仍是第1，不過樂天桃猿以2場勝差緊追在後。（編輯：陳政偉）1130824