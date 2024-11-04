中信兄弟陳子豪行使自由球員權利：獲資格是肯定

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（中央社記者謝靜雯台北4日電）繼中信兄弟野手詹子賢確定行使自由球員權利後，兄弟隊野手陳子豪今天也正式遞交自由球員（FA）權利行使申請，透過經紀公司表示，累積符合資格是肯定，也盼FA制度能更完善。

兄弟隊29歲野手陳子豪在2013年高中生選秀第2輪被選入，本季一軍出賽87場總計301打數敲出83支安打，包括17發全壘打，打擊率2成76，球季結束後符合自由球員資格。

陳子豪經紀公司秉初運動娛樂經紀證實，陳子豪行使自由權利申請今天正式遞交，接下來就看球團安排時間，會跟有意網羅的球團聊聊大致想法。

經紀公司表示，自由球員制度在職業運動產業是很平常的事情，球員累積到了年資資格也是肯定，希望透過更多人行使權利，讓台灣職棒在自由球員制度的運作可以更完善。

經紀公司提到，球隊的立場也是認同，在與陳子豪說明溝通過後，也確定行使自由球員權利。（編輯：張雅淨）1131104