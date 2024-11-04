陳子豪行使自由球員權利行情佳 超過3隊有興趣

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（中央社記者謝靜雯台北4日電）中職中信兄弟隊野手陳子豪行使自由球員權利，據了解目前超過3支球隊有接觸、行情不錯；陳子豪表示，當然希望可以獲得好的合約，也提到時間到了就行使沒有什麼特別的感覺。

繼詹子賢後，兄弟隊29歲野手陳子豪也遞交自由球員（FA）權利行使，所屬經紀公司秉初表示，其實兄弟球團一直很關心，預計本週會安排與兄弟球團見面就陳子豪合約討論。

陳子豪今天出席中華職棒頒獎典禮受訪表示，有與家人討論，一開始就設定好今年球季結束符合資格就會行使，也是首度取得資格，國外職業運動年限到了自由球員資格自動生效，只是台灣還需要經過球員提出的程序而已。

據了解，陳子豪確定行使自由球員權利後，已有多支球隊主動接觸；被問起是否知道自己行情不錯，陳子豪笑說，目前沒有收到任何通知，未來怎麼樣也不知道，就是等經紀公司通知談約結果。

今天頒獎典禮，兄弟為年度總冠軍全隊出席，詹子賢有事缺席，陳子豪表示，目前兩人還沒有細聊，隊友間也不會特別討論行使自由球員話題，但自由球員的部分，時間到了相信大家都會提出，不是什麼特別的事情，沒有特別不一樣的感覺。（編輯：張雅淨）1131104