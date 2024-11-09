兄弟領隊劉志威感謝佛斯特貢獻 與王建民下週談約

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（中央社記者楊啟芳台中9日電）中職中信兄弟隊二軍復健投手教練佛斯特確定離開兄弟，領隊劉志威今天表示，很感謝佛斯特長期以來對球隊的協助；劉志威也提到，下週會與合約要到期的投手教練王建民討論。

佛斯特（John Foster）從2018年球季開始在兄弟擔任教練，期間也當過一軍投手教練，今年則是二軍復健投手教練，球季結束後離開兄弟。劉志威表示，「佛斯特在這裡貢獻很久，真的很感謝他長期以來對球隊的協助，進入到下一個階段，他要回美國做新工作，也給予祝福。」

一軍投手教練王建民今年合約到期，劉志威指出，下星期會與王建民約時間討論，「我想建民也好、球團也好，雙方合作滿愉快的，當然最後怎麼決定尊重他，但他還是很想幫助整個環境進步，這是他一直以來回台灣工作的主要目的。」

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至於其他教練團異動，劉志威表示，已經有跟團隊討論整體教練團安排，大家都有初步共識，接下來會有一些部門的補強，像是投手、投捕等。

目前兄弟有陳子豪、詹子賢2名球員行使自由球員權利，劉志威指出，一直有在跟球員聯繫，等到宣告截止日之後，內部會討論是否網羅其他球隊的自由球員。另外，劉志威指出，60人名單已經有討論過，內部沒有太多分歧，「選秀進來後都是70個左右，一定會有一些在名單外。」（編輯：李亨山）1131109