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陳世展木棒聯賽好投吞敗落淚 盼穿東體球衣光榮畢業

2025/2/27 13:38（2/27 14:01 更新）
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113學年度高中棒球聯賽（木棒組）4強台東體中27日碰強敵穀保家商，東體下勾投手陳世展（圖）先發投5局失1分，終場球隊0比3吞敗。中央社記者謝靜雯攝 114年2月27日
113學年度高中棒球聯賽（木棒組）4強台東體中27日碰強敵穀保家商，東體下勾投手陳世展（圖）先發投5局失1分，終場球隊0比3吞敗。中央社記者謝靜雯攝 114年2月27日
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（中央社記者謝靜雯嘉義27日電）高中木棒聯賽下勾投手陳世展穿台東體中球衣先發最後一役，今天4強先發對穀保家商投5局失1責失分，球隊0比3吞敗，陳世展難忍情緒落淚，盼季軍戰有好結果、光榮畢業。

113學年度高中棒球聯賽（木棒組）4強台東體中碰強敵穀保家商，台東體中派出去年亞洲青棒錦標賽國手、下勾投手陳世展先發，前4局雖有被敲出安打，但力守不失分，直到5局被敲出2支安打，隊友守備也沒能幫忙失掉1分，6局續投先投出觸身球保送、沒有抓到出局數退場。

陳世展今天總計用70球投5局，被敲出6支安打，投出4次三振、3次四死球保送，失掉2分（1分責失分），承擔敗投。

東體過去木棒聯賽隊史最佳成績為季軍，今年沒能再推進隊史最佳成績，賽後球員難過落淚，總教練陳峰岳表示，這場比賽有機會，但有些守備狀況、戰術處理沒有做好的地方，加上對方投手控球很準，攻擊機會受限。

陳峰岳點出，有些先前沒發生的狀況關鍵比賽出現，暴露經驗不足，沒能搶勝大家都很難過，但也鼓勵球員，「難過5分鐘就好，我們是4強的球隊，整理好情緒、抬頭挺胸走出球場。」

陳峰岳稱讚陳世展，有國際賽經驗磨練，今天這場比賽丟得漂亮，遇到危機也有想辦法處理起來，「因為是穿著台東體中球衣投的最後一場，感覺很有情緒。」

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陳世展表示，穀保左打者多，也有特別模擬場上怎麼對戰左打者，開賽三振代表設定的策略有成效。他也透露2局處理短打球撲接時右手腕就有點流血不舒服，防護老師幫忙處理後沒有大礙才又續投。

陳世展一直強調很在意穿著東體球衣先發的最後一役，學校的人對他有很大的期望，很希望可以投出好表現。陳世展木棒聯賽任務結束，明天季軍戰也希望球隊可以順利搶下，穿著東體球衣光榮畢業，盼今年再拚青棒國手並投出身價畢業拚選秀。（編輯：張雅淨）1140227

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