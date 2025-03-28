悍將公布談薪戴培峰複數年約 陳仕朋月薪達50萬元

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（中央社記者謝靜雯台北28日電）中職富邦悍將今天公布新球季談薪，捕手戴培峰簽下複數年合約，今年月薪新台幣34萬元，投手陳仕朋新球季月薪來到50萬元大關，也獲得2年複數年合約，團隊薪資調幅約10%。

中職新賽季明天正式開打，悍將今天公布談薪結果「披星戴月」投捕搭檔戴培峰、陳仕朋獲得加薪及複數年合約肯定，戴培峰去年拿下捕手金手套、最佳9人獎，獲得全隊最多14萬元加薪，新球季月薪來到34萬元，與球隊簽下2年複數年合約，隔年月薪視激勵條件最高可達40萬元。

本土王牌左投陳仕朋連續6年穩定貢獻超過百局的投球局數，獲得10萬元加薪，新球季月薪晉升50萬元大關，同樣與球隊簽下2年複數年合約，隔年月薪視激勵條件最高可達60萬元。

悍將陣中多名主力球員獲得加薪肯定，去年拿下生涯最多單季19次中繼成功，在後援表現亮眼的曾峻岳，獲得6萬元加薪，新球季月薪38萬元，並簽訂2年複數年合約，隔年月薪視激勵條件上看43萬元。

在先發和中繼都有好表現的投手江國豪亦獲得加薪肯定，今年簽訂合約總值302萬元的單年度合約；表現優異的牛棚投手王尉永獲得5萬元加薪，新球季月薪35萬元。

牛棚投手岳少華加薪3萬元，新球季月薪14萬元；吳世豪加薪4萬元，新球季月薪13萬元；賴智垣加薪1萬，新球季月薪13萬元，黃保羅新球季月薪則加薪至11萬元。

野手部分，去年首度達成單季100安的外野手申皓瑋獲得加薪7萬元，新球季月薪為37萬元，並簽訂2年複數年合約，隔年視激勵條件達成率，最高月薪上看49萬元。

去年球季從內野轉守外野打出好表現的王正棠，獲得全隊次高加薪的11.5萬元，今年月薪達36萬元，同樣簽訂2年複數年合約，隔年薪資最高可達45萬元；李宗賢執行第2年複數年合約，新球季月薪29萬元。

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悍將新秀們同樣獲得加薪肯定，董子恩新球季月薪17萬元，池恩齊新球季月薪13萬元，陳真新球季月薪11.5萬元。

另外部分球員薪資減薪調整，張進德減薪9萬元，新球季月薪28萬元；范國宸減薪7萬，新球季月薪33萬元；林哲瑄減薪15萬，新球季月薪35萬元。（編輯：陳政偉）1140328