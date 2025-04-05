蘇嵐鴻玩球速差壓勁敵 U18東岸聯盟無四死球完封勝

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（中央社記者謝靜雯台東5日電）U18東岸聯盟棒球賽高雄市聯隊投手蘇嵐鴻4強扛先發重責，大曲球與直球速差逾30公里擾亂打者，對新北市聯隊7局無四死球完封勝，率隊以3比0搶勝、晉級冠軍戰。

高雄市聯隊陣中身高188公分的投手蘇嵐鴻是本屆高三最受矚目的投手，今天在U18東岸聯盟4強先發對新北市聯隊，首局1人出局後被敲出安打，因為隊友守備失誤讓跑者一路攻占三壘，但及時回穩，讓打者敲出滾地球抓出局數、力守不失分。

蘇嵐鴻2局上雖接連被敲出2支安打、但也沒讓對手延續攻勢，今天總計用95球完投7局，被敲出5支安打，投出5次三振、沒有四死球保送，無失分，率隊搶下關鍵勝利、晉級冠軍戰。

高雄市聯隊教練莊志偉表示，蘇嵐鴻的大曲球控球很好，因為直球速度快，知道對方在鎖定他的直球攻擊，運用與直球速差超過30公里的大曲球有效混淆打者，本來就設定順利的話，就讓他挑戰完封勝，給他信心、要讓他成長。

蘇嵐鴻表示，之前也投過完封，今天面對實力堅強的新北市聯隊，沒有特別想什麼，相信捕手的配球，雖然一定有壓力，但也要想辦法克服。

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蘇嵐鴻之前就會投曲球，但從年初高中木棒聯賽開始才投得比較多，生涯直球最快球速149公里，但大曲球速度僅110公里左右，運用速差也可以有效騙到打者、靈活配球。

高雄市聯隊此次以三民高中為主體加入高苑工商、普門中學球員組成聯隊，新北市聯隊則是穀保家商為主體加入鶯歌工商球員組成聯隊，兩隊都是之後玉山盃青棒賽雛形，蘇嵐鴻也把握機會觀察對方打者的習性。（編輯：陳政偉）1140405