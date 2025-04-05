遭黃博多三振後睡不著 陳真經鋒總調整敲本季首轟

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（中央社記者楊啟芳台北5日電）中職富邦悍將陳真昨天敲出本季首轟，他今天透露，之前因被中信兄弟洋投黃博多三振2次，一度有被影響到，所幸經過悍將總教練陳金鋒「特調」後，慢慢有調適好心態。

悍將昨天與味全龍隊交手的賽事，陳真在3局上敲出二壘安打，5局上更是從艾璞樂（Tyler Eppler）手中轟出陽春全壘打，9局上再選到保送。

談到陳真的狀況，悍將總教練陳金鋒今天表示，陳真之前比較著重怎麼揮棒，「但比賽不可能像練習一樣自在，怎麼擊球比較重要，不要執著在揮棒。」陳金鋒指出，陳真還有一些細膩的地方要學習，像是昨天7局上二壘有人時怎麼幫助球隊推進。

陳真3日賽前接受陳金鋒的特打訓練，昨天就收到好效果，陳真今天也提到，「總教練是跟我講說要專注在擊球，如果太在意怎麼去揮棒，這樣想太複雜了，比賽時去想擊球就好。」

至於為何會在意揮棒方式，陳真笑說，主要是3月30日賽事被中信兄弟洋投黃博多（Humberto Castellanos）影響到，「那天晚上直接睡不著覺，想說奇怪怎麼會打不到他的球，他的球怎麼這麼厲害。」當天他被三振2次。

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陳真透露，對黃博多的前一天晚上還打電話給旅美投手劉致榮，討論這個投手要怎麼對付，「隔天他也說，看那個投手就知道不好打，後來打擊練習時其實擊球感覺是好的，所以有慢慢走出來，後面幾天就調適好了。」

談到今年球季目標，陳真表示，自己比較在意長打及上壘率，「長打率是自己的特色，長打出來對球隊的運作會比較好，上壘率也是，能上壘就是對球隊有幫助。」（編輯：龍柏安）1140405