桃猿遭控球員飲食不佳 樂天：研議改善餐點品質

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（中央社記者楊啟芳台北9日電）中職樂天桃猿今天被爆料指出球員伙食經費遭苛扣、品質不佳，對此桃猿球團回應，理解目前飲食未滿足球員需求，已經與球員進行溝通，將研議改善餐點品質與營養，加強品管。

今天有周刊爆料，樂天桃猿隊的球員伙食因為球團控管，品質下降，且飲食不均衡、油膩，甚至有可能影響到運動員的營養需求。

樂天球團在2020年接手桃猿隊，接手前的Lamigo球團都是請廚師到球場負責球員伙食，針對球員所需設計菜單，不過現在樂天球團是採外包方式。

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對於伙食爭議，樂天桃猿球團回應，「針對球員伙食供應的意見，球團理解目前飲食未滿足需求。」

樂天桃猿球團指出，在日前接收到意見回饋後，已經與球員進行溝通、了解需求，並與相關單位研議改善餐點品質與營養、要求加強品管，未來將與球員保持溝通，持續改善調整以符合球員需求。（編輯：張雅淨）1140409