韓國力爭主辦2036年奧運 派代表團訪國際奧會總部

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社首爾9日綜合外電報導）韓國奧會「大韓體育會」今天表示，其主席柳承敏本週率領代表團訪問國際奧會（IOC）總部時，表達韓國爭取主辦2036年夏季奧運的「強烈意願」。

法新社報導，韓國首都首爾曾於1988年主辦夏季奧運（時稱漢城奧運）。而在今年2月韓國為競逐2036年夏季奧運主辦權而進行的選拔中，全北特別自治道（原名全羅北道）及其首府全州擊敗首爾成為推派的候選城市。

韓國加緊拚搏出線機率，柳承敏一行昨天在瑞士洛桑（Lausanne）會見將要卸任的國際奧會主席巴赫（Thomas Bach）。

韓國奧會透過聲明表示，代表團「傳達了韓國政府、體育界及地方政府皆有主辦奧運的強烈意願」。

透過 Google News 追蹤中央社

聲明還說：「他們尤其強調，全州擁有的歷史與文化資產及永續的基礎建設，使其非常適合作為主辦城市。」

已有幾個國家表達有興趣主辦2036年夏季奧運，包括從未主辦過奧運的印度和南非。（譯者：洪培英/核稿：張正芊）1140409