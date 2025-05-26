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田徑亞錦賽27日登場 林昱堂力拚衛冕跳遠金牌

2025/5/26 15:41（5/26 16:06 更新）
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2025第26屆亞洲田徑錦標賽將在韓國龜尾市登場，上屆摘金的台灣跳遠名將林昱堂（前）26日試場調整，他說，亞錦賽的強度很高，但還是會盡全力拚衛冕。中央社記者黎建忠攝 114年5月26日
2025第26屆亞洲田徑錦標賽將在韓國龜尾市登場，上屆摘金的台灣跳遠名將林昱堂（前）26日試場調整，他說，亞錦賽的強度很高，但還是會盡全力拚衛冕。中央社記者黎建忠攝 114年5月26日
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（中央社記者黎建忠龜尾26日電）2025亞洲田徑錦標賽明天在韓國龜尾市登場，上屆摘金的台灣跳遠名將林昱堂，今天試場調整。他表示，現在狀況都還不錯，身上也沒有傷，很希望可以拚衛冕。

2023年亞洲田徑錦標賽，林昱堂在男子跳遠以破全國紀錄的8公尺40摘金，這屆同樣是奪牌大熱門。

林昱堂在5月初全大運兼項參加男子100公尺，準決賽跑完後左大腿有些不適，經過近3週休息和調整，目前身體狀況相當不錯。

林昱堂今天告訴中央社記者，出發來韓國之前的練習狀態都蠻好的，不但加速度跑得起來，整體動作也都做得很流暢，主要是身體沒有什麼傷勢的困擾，比賽就會輕鬆多了。

他強調，亞錦賽的強度很高，但還是會盡全力拚衛冕，「畢竟這是亞洲田徑賽事的最高殿堂，而且今年各國幾乎都是派一軍參賽，對我來說，也是很好的磨練機會」。

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首次到龜尾市，林昱堂感到相當訝異，他笑說：「這裡雖然不是一、二線城市，但辦亞錦賽的規模相當大，整個主場地、熱身場都規劃得很好，等級真的不輸亞運會。」

教練蔡易達提到，拚衛冕當然是首要目標，能不能再破全國就要看運氣了，今年的成績都還算穩定，看看6次的試跳機會能不能都成功並且好好把握住。（編輯：管中維）1140526

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