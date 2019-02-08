薩爾瓦多總統當選人將評估與中建交 外交部持續關注

薩爾瓦多總統當選人布格磊（圖）陣營成員說，布格磊將評估薩國是否應該維持與中國的外交關係。（圖取自facebook.com/nayibbukele）

（中央社聖薩爾瓦多7日綜合外電報導）薩爾瓦多總統當選人布格磊陣營成員說，布格磊將評估薩國是否應該維持與中國的外交關係。薩國去年8月與台灣斷交，轉而與中國建交。外交部表示將持續關注薩國選後政情。

外交部發言人李憲章向中央社記者表示，外交部已注意到薩爾瓦多總統當選人布格磊陣營相關發言，將持續關注薩國選後政情。

競選期間，布格磊（Nayib Bukele）針對薩爾瓦多和中國建交能獲得的益處即持批評態度。

路透社報導，布格磊陣營成員和布格磊的新理念黨（New Ideas）祕書長安立克（Federico Anliker）表示，新上任政府將調查即將卸任的政府和中國建交的原因。

安立克今天告訴當地媒體：「談到中國、中國和台灣關係的議題，我們必須加以研究，保持平衡。我們要考量什麼對國家最有利，而非（像即將卸任政府一樣）考慮什麼對政黨最有利。」

他繼續說：「我們未被徵詢意見，他們也沒有告訴我們與中國（建立）關係的理由，現在我們必須仔細調查。」（譯者：陳昱婷/核稿：徐崇哲）1080208