彭政閔征戰19年見證職棒興衰：棒球是工作不是興趣

中職邁向30年系列6（中央社記者楊啟芳台北12日電）不論資深或年輕球迷，甚至是平常不太看棒球的台灣人，對「彭政閔」這3個字一定都不陌生。他在中職已經18年，打了1708場比賽，連霸明星賽人氣王14年，稱他為「中職先生」絕對不為過。

彭政閔在中華職棒打拚完18年，正要進入第19年時，卻在季前宣布今年打完就要退休，讓許多人震驚不已。雖然做出這個決定很困難，但由於身上有許多傷痛後遺症，年紀也快要41歲，彭政閔表示，「覺得自己也差不多了」。

●征戰職棒19年 珍惜每個打席

職棒球星「恰恰」彭政閔在中華職棒征戰了18年，打了1708場比賽，連霸明星賽人氣王14年，稱他為「中職先生」，絕對不為過。圖為彭政閔2018年明星賽出賽。（檔案照片）中央社記者張新偉攝 108年3月12日

要在中職堅持19年，彭政閔指出，最重要是保持身體健康，畢竟沒了健康，什麼都沒辦法達成。另外，彭政閔認為，要了解自己在球隊裡的價值，他指出，近來有很多科學訓練營，教導選手要怎麼把球打更遠，但他說：「你還是要回到現實面，去了解自己的價值性在哪，還有球隊給你的角色。」

彭政閔表示，由於年輕時長打率較高，曾為自己設定一年打2、30支全壘打的目標；但職棒生涯以來，他僅於2007年轟出21支，再來最接近的就是2002至2004年各18支，他笑說：「原本不相信人家說的，年紀會有影響，我有嘗試改變，可惜一直沒辦法達到。」

不過，彭政閔的打擊貢獻從沒少過，他從2001年到2016年，整整16年打擊率都在3成以上，是其他球員難以超越的「恰恰障礙」。對於達成這樣的成就，有什麼訣竅，彭政閔說「把握每一次的打擊吧」，這句話雖然看似簡單，但其實最難做到。

中華職棒整年有120場比賽要打，彭政閔說：「如果你沒辦法每一個打席都很認真、專注地去面對，其實很容易在疲勞時更讓自己分心。」彭政閔指出，雖然自己也沒辦法做到每個打席都很專注，但至少要把分心的機率降低，他開玩笑說：「如果真的百分之百專注，我打擊率就不只3成了。」

●棒球是工作不是興趣 但也讓自己蛻變

能在中職堅持19年，中信兄弟老將「恰恰」彭政閔（前右）指出，最重要是保持身體健康，畢竟沒了健康，什麼都沒辦法達成。圖為2017年春訓時，彭政閔寫下「順心健康」春聯。（檔案照片）中央社記者張新偉攝 108年3月12日

打棒球33年，其中職業生涯占了19年，相信很多人好奇，彭政閔是如何維持熱情。他認為，剛加入職棒的時候，或是想要追求自己或環境更成長時，過程一定會有熱情產生，但當一切穩定下來後，「就是一個工作吧」。

彭政閔說，很多人會羨慕球員可以將興趣與工作結合，「我都會很想跟他們說，如果你的興趣是工作，那你才會難過，工作永遠不會是興趣，因為有壓力，有各方面對你的看法和輿論」。此時唯一能做的很簡單，就是專注把工作做好。

不過，棒球也讓彭政閔改變很多，談到現在的自己與剛進職棒時有何不同，彭政閔指出，第一個是「變得會講話」。他回憶，剛進職棒面對媒體時，講了2、3句話就不知道說什麼。彭政閔說：「現在比較懂得如何思考，經過這麼多年，自我成長、人家對我的看法和定位都不一樣，就必須去學很多東西。」

還有在球場上更冷靜，彭政閔笑說，現在看到年輕選手打不好時有情緒反應，都會想起以前的自己，「我都跟學弟說，我以前也是這麼暴躁，他們都不相信」。彭政閔說明，職棒加上國際賽事，經歷了快2000場比賽，「看太多了，看過很多比賽，經歷過很多狀況，也因為這樣讓自己收穫、成長很多」。

●連霸14年人氣王 成為珍惜球迷的球星

中職人氣王彭政閔在中華職棒打拚完18年，正要進入第19年時，卻在季前宣布今年打完就要退休，讓許多人震驚不已。中信兄弟球團這幾年特別為他打造個人商品，勢必造成搶購風潮。（檔案照片）中央社記者張新偉攝 108年3月12日

除了場上專注自己的工作，場邊球迷對彭政閔來說也很重要。經歷過5次假球案，體會過許多起伏的他，第一年進職棒就「很有感」，他回憶2001年的狀況，「例行賽球迷根本沒幾個人，有時候下面球員都比上面球迷多，但那年總冠軍賽幾乎場場爆滿，落差很大，這個感覺是沒辦法形容的」。

彭政閔表示，沒有球迷時，球員打起來是有一點失落感的，「尤其經歷過很多好的事情、不好的事情後，如果沒有球迷在場邊支持，球員有時候會打到有點無趣，會失去目標」。

彭政閔很多時候與球迷合照、簽名，都是來者不拒，雖然他指出，像日本、美國職棒明星球員，對於每一個簽名、每一次出席活動都會更嚴謹、有價值性，不過對現在的中華職棒來說，必須要先得到球迷的認同。

彭政閔也發現一些球迷始終給予支持，他說：「不管在任何時刻，低潮、難過、不開心的時候，他們都會隨時隨地鼓勵，所以我才覺得，若有時間，拍照、簽名讓球迷能夠開心，這也可以讓自己開心。」

對於連霸14年明星賽人氣王的「恰恰障礙」，彭政閔謙虛表示，「我想這都是球迷給予的榮耀，如果球迷沒有投給你，甚至連打明星賽的機會都沒有」。他也提到，球員要知道，得到這些選票與球迷支持後，更要好好在球場上表現，不讓球迷失望。

●中職30年也是生涯最後一年 彭政閔最終願望

中華職棒中信兄弟陣中老將彭政閔（後）在中華職棒打拚完18年，正要進入第19年時，卻在季前宣布今年打完就要退休，讓許多人震驚不已。雖然做出這個決定很困難，但由於身上有許多傷痛後遺症，也快要41歲，讓彭政閔表示，「覺得自己也差不多了。」中央社記者張新偉攝 108年3月12日

中職成立30年，彭政閔打19年，他說：「從一個剛出生的小孩到30歲，都已經是壯年期了；以一個球員來講，30歲是技術最成熟的階段和年齡。」

彭政閔認為，中華職棒在薪資水準及自由球員制度，都改善很多，讓球員有更多機會及目標，為自己爭取更好待遇。不過他指出，不只中職，全世界職棒都還有很多制度要改進，這是永遠不能停止的，「畢竟我們已經走到30年了，如果能夠更成熟，環境就會更成長」。

對於中職30年以及職業生涯的最後一年，還有沒有什麼期望，彭政閔說：「期望只有一個，不要讓兄弟球迷失望，讓兄弟球迷繼續為兄弟球員加油和鼓勵，讓兄弟球迷回來，就這樣了。」（編輯：張芷瑄/唐聲揚）1080312