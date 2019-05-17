同婚專法力拚三讀 立法院會開始處理[影]

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（中央社記者王揚宇台北17日電）立法院會今天上午10時40分開始處理攸關同婚的「司法院釋字第748號解釋施行法」草案等案，朝野立委對於法案內容進行大體討論，今天將力拚三讀。

同婚議題歷經大法官解釋與公投後，行政院提出「司法院釋字第748號解釋施行法」草案；下一代幸福聯盟等團體提出「公投第12案施行法」草案，由中國國民黨立委賴士葆代為提案；民主進步黨立委林岱樺則提出「司法院釋字第748號解釋暨公投第12案施行法」草案。今天在立法院會處理。

立法院會今天將處理同婚專法草案。朝野黨團發布甲級動員，捍衛各別支持的版本，力拚全案三讀；挺同、反同團體也在立法院外各自集結，關注表決情形；台灣是否能成為亞洲首個同性婚姻合法化的國家，全世界都在看。

婚姻平權大平台17日在立法院外舉行「婚權緊急動員令：表決不能輸」記者會，民眾手舉「表決不能輸」字牌，高喊「我們要結婚，立法院加油」。中央社記者徐肇昌攝 108年5月17日

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針對立法院會今天上午將處理同婚專法法案，民進黨、國民黨立法院黨團16日已分別召開會議進行研商。

行政院與立法院民進黨團16日下午舉行行政立法協調會報，針對同婚專法凝聚共識。

會中民進黨團針對行政院版專法草案中的3條條文，提出修正動議，例如行政院版草案第2條中的「同性婚姻」4個字，引發反同團體不滿，也為中南部立委帶來不少壓力，因此改為「相同性別之二人，得為經營共同生活之目的，成立具有親密性及排他性之永久結合關係。」，刪除「同性婚姻」4個字。

另外，民進黨團也針對草案第4條提出修正動議，明定「成立第二條關係應以書面為之，有二人以上證人之簽名，並應由雙方當事人，依照釋字第748號解釋之意旨及本法，向戶政機關辦理結婚登記」。

與會立委表示，會中達成共識，就是要求要一致性投票，即支持行政院版及民進黨團所提出的修正動議。

中央氣象局17日發布新竹以北及東北部地區豪雨特報，民眾上午撐傘聚集在立法院外關心同婚專法草案。中央社記者徐肇昌攝 108年5月17日

民進黨立法院黨團總召柯建銘16日晚間召開記者會說，「一致投票、共同承擔」是最大的共識，沒辦法去挑戰大法官解釋，假如法案沒有通過才是真正的災難，要勇敢負責完成立法。

國民黨團則在16日下午召開黨團大會擬定作戰策略；國民黨立法院黨團書記長吳志揚在會後受訪表示，黨團大會的決議，還是認為最主要的目標，就是要尊重公投的結果，因此黨團已準備好要支持的版本。

吳志揚也說，若民進黨願意修正草案內容，朝向尊重公投結果的內容，國民黨團也未必會全部反對，若是明天按照行政院版表決，就會一律反對，「黨團會團進團出，一致立場」。

下一代幸福聯盟日前在立法院外舉行「守護民主行動起跑」記者會，舉牌高喊「違反公投 立委下台」等口號，呼籲政府尊重民意，落實公投結果。中央社記者施宗暉攝 108年5月8日

此外，時代力量黨主席邱顯智今天上午將率領黨公職人員，至立法院前力挺同婚專法表決。

同婚議題歷經大法官解釋與公投後，行政院提出「司法院釋字第748號解釋施行法」草案；下一代幸福聯盟等團體提出「公投第12案施行法」草案，由中國國民黨立委賴士葆代為提案；民主進步黨立委林岱樺則提出「司法院釋字第748號解釋暨公投第12案施行法」草案。今天將在立法院會處理。

司法院大法官會議在民國106年5月24日做出第748號解釋，認為現行法令未保障同性婚姻、違憲，要求主管機關在解釋公告後兩年內，修改相關法律。若修法或立法在2年內未完成，同性2人打算結婚，得依婚姻章的規定，持2人以上證人簽名的書面，向戶政機關辦理結婚登記。（編輯：蘇龍麒）1080517