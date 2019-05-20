台船環海獲CIP大單 安裝彰芳和西島62支風機

（中央社記者韋樞台北20日電）甫成立3個月的台船環海公司接獲離岸風電海事工程安裝大單，今天與CIP公司簽署彰芳和西島風場62支風機安裝工程契約，後續也拿下海龍風場工程開發的工程統包權。

由台船公司與比利時GeoSea公司合資成立的台船環海風電工程公司甫登記成立3個月，今天在台船台北辦公室舉行開幕典禮，開幕儀式前亦與哥本哈根基礎建設基金(CIP)簽署彰芳和西島風機安裝工程優先承攬商契約，預計安裝62支9.1MW(百萬瓦)風機。

受邀的經濟部能源局長游振偉表示，台船環海風電工程公司與CIP公司簽署工程優先承攬商契約對台灣的再生能源事業進展深具意義，因為台灣未來所有再生能源占比達20%，有了風電會讓能源自主更有保障；其次，透過風場建置讓風機產業和水下工程產業穩固本土化供應鏈，可透過產業化提供大量就業機會。

游振偉強調，大型企業為了盡社會責任，須要購買綠色電力，透過離岸風電等再生能源可提供綠電，這樣的合作可深化產廠商和國際廠商合作。

台船環海公司董事長曾國正表示，這是台灣本土化公司承包離岸風電海事工程的第一個重大合約，此案要特別感謝CIP公司，因為兩年多前台船與CIP公司雙方已有合作默契，CIP殷切希望台船和國際大廠合作，才能把離岸風電相關工程經驗留在台灣。

曾國正透露，後續和CIP還有更多合作，未來有整個工程統包，就如同當時這兩家公司在台灣離岸風事業中跑得最快，現在起每個案子都要合作跑下去。

CIP台灣執行長侯奕愷說，兩家公司兩年半前就有協議要合作，兩年半前所種下的好姻緣，今天再簽約是最合理的事，而且依據工業局對離岸風電本土化要求，本來只須要48MW，但CIP決定以規模經濟和加速台灣本土化經驗為考量，決定一口氣以600MW裝置容量來推動國產化，比政府要求的48MW多了12.5倍，而且全數下單給台船環海，提前3年落實安裝的國產化。

侯奕愷透露，不少有興趣的聯貸銀行找上CIP，特別詢問既然本土化程度之高，是否可以按時交付執行？但他的回答是CIP對台船環海公司有信心，CIP很高興成為台船環海公司的第一個客戶。

台船環海不僅拿下CIP彰芳和西島的風機安裝工程，亦同時獲得新加坡玉山能源與加拿大北陸電力合組的海龍風場海事工程開發案完整的統包權，即水下基礎海事工程、風機與海上變電站水下基礎安裝、海底電纜海事工程。（編輯：郭萍英）1080520