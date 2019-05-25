北美事務委員會正名 總統：見證台美關係穩固

（中央社記者溫貴香台北25日電）總統蔡英文今天接見世衛行動團時表示，北美事務協調委員會已經正名為台灣美國事務委員會，這不僅見證了台美關係的穩固，也代表國際社會對台灣的支持一定會愈來愈多。

總統表示，台灣絕對不會因為政治上的蠻橫打壓或者無理的威脅有所退卻，健康防疫不應該有國界，積極貢獻國際醫療公衛的台灣，不應該被排除在WHA之外。

總統上午接見「世衛行動團」致詞表示，感謝與肯定衛生福利部長陳時中所帶領的世衛行動團在日內瓦WHA（世界衛生大會）第一線結合醫療專業組織以及僑界的力量，透過多元的方式用最實際的行動，向全世界展現台灣能夠貢獻健康人權的承諾與決心。

總統表示，因為中國阻撓台灣無法正式出席WHA，不過，世衛行動團依然跟世界其他重要國家國際夥伴分享台灣的醫療、公共衛生的專業，舉行了71場雙邊會談，取得很多務實的外交成果。

她進一步說，今年有愈來愈多的國際夥伴，包括友邦以及美國等國家都在很多重要的場合強力聲援台灣，捍衛台灣參與WHA的權力，許多友邦高度肯定台灣在醫療專業上的貢獻，台灣引以為傲的健保制度也受到許多推崇，台灣被排除在WHA之外，不僅剝奪台灣分享經驗的機會，也壓縮其他國家向台灣學習的空間。

總統表示，很多友邦強調，在地理位置上，台灣應該被納入全球防疫體系，因為在防疫體系上，台灣佔有關鍵的地位，不應該因為單一國家的政治干預而造成全球防疫的破口。（編輯：林淑媛）1080525