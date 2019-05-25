更多編輯台推薦新聞：
紐時：同婚路祁家威走33年 平權奮鬥未結束
生活

紐時：同婚路祁家威走33年 平權奮鬥未結束

互動測驗／真相眾說紛紜...你知道的六四 是誰的版本？
專題

互動測驗／真相眾說紛紜...你知道的六四 是誰的版本？

圖輯／同婚登記上路 夫夫妻妻邁出偕老第一步
生活

圖輯／同婚登記上路 夫夫妻妻邁出偕老第一步

Facebook釋放動態排序控制權 破解5大迷思
科技

Facebook釋放動態排序控制權 破解5大迷思

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
從體檢滿江紅到獨木舟健將 73歲不老水手從花蓮划至日本離島
訊息平台
首頁 / 重點新聞

北美事務委員會正名 總統：見證台美關係穩固

最新更新：2019/05/25 11:31
總統蔡英文（前右）25日上午在總統府接見「世衛行動團」，聽取此行赴瑞士日內瓦成果。中央社記者裴禛攝　108年5月25日
總統蔡英文（前右）25日上午在總統府接見「世衛行動團」，聽取此行赴瑞士日內瓦成果。中央社記者裴禛攝　108年5月25日

（中央社記者溫貴香台北25日電）總統蔡英文今天接見世衛行動團時表示，北美事務協調委員會已經正名為台灣美國事務委員會，這不僅見證了台美關係的穩固，也代表國際社會對台灣的支持一定會愈來愈多。

總統表示，台灣絕對不會因為政治上的蠻橫打壓或者無理的威脅有所退卻，健康防疫不應該有國界，積極貢獻國際醫療公衛的台灣，不應該被排除在WHA之外。

總統上午接見「世衛行動團」致詞表示，感謝與肯定衛生福利部長陳時中所帶領的世衛行動團在日內瓦WHA（世界衛生大會）第一線結合醫療專業組織以及僑界的力量，透過多元的方式用最實際的行動，向全世界展現台灣能夠貢獻健康人權的承諾與決心。

總統表示，因為中國阻撓台灣無法正式出席WHA，不過，世衛行動團依然跟世界其他重要國家國際夥伴分享台灣的醫療、公共衛生的專業，舉行了71場雙邊會談，取得很多務實的外交成果。

她進一步說，今年有愈來愈多的國際夥伴，包括友邦以及美國等國家都在很多重要的場合強力聲援台灣，捍衛台灣參與WHA的權力，許多友邦高度肯定台灣在醫療專業上的貢獻，台灣引以為傲的健保制度也受到許多推崇，台灣被排除在WHA之外，不僅剝奪台灣分享經驗的機會，也壓縮其他國家向台灣學習的空間。

總統表示，很多友邦強調，在地理位置上，台灣應該被納入全球防疫體系，因為在防疫體系上，台灣佔有關鍵的地位，不應該因為單一國家的政治干預而造成全球防疫的破口。（編輯：林淑媛）1080525

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報