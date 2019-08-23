出席八二三活動 蔡總統金門巧遇馬英九[影]

總統蔡英文（前左1）23日到金門出席八二三砲戰紀念活動後，巧遇和「大九學堂」學生爬山的前總統馬英九（前左2）。（圖取自facebook.com/MaYingjeou）

（中央社記者溫貴香金門23日電）總統蔡英文今天到金門出席八二三砲戰紀念活動後，巧遇和「大九學堂」學生爬山的前總統馬英九；蔡總統特別下車和馬英九握手致意，並說「看起來不錯喔」。

蔡總統上午赴金門太武山公墓主持「八二三戰役61週年」公祭暨獻花典禮，活動結束驅車離去時，碰到陪同暑期學生營隊「大九學堂」爬太武山的馬英九。

蔡總統下車與馬英九握手致意，一旁的學生高喊「大九學堂」歡迎總統；總統問學生從哪裡來，並說金門很棒，這裡還有大學可以上。

馬英九跟蔡總統說，他們昨天就住在金大旁邊，今天早上去跑步；蔡總統則說，要持續加碼金大，這是好的、讓年輕人念書的地方。

蔡總統離去前，再度與馬英九握手，並說「看起來不錯喔」。

馬英九與總統府發言人隨後都在臉書上傳兩人巧遇的影片。總統府發言人臉書粉絲團表示，蔡總統看到馬英九特別下車和馬英九致意，就像八二三的精神，台澎金馬命運共同體、國人團結國家一體。「中華民國台灣是我們的國家，我們每一個人，都要共同守護我們的國家。」

總統府發言人臉書粉絲團說，馬英九身邊圍繞著許多年輕朋友，希望每一個台灣人都能傳承這樣的精神，守護台灣世世代代的民主、自由、人權。

馬英九的臉書除上傳影片外，也貼出兩人握手照片，馬英九並表示，金門真是好地方，昨天遇到前副總統呂秀蓮，今天遇到蔡總統。（編輯：林孟汝）1080823