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世青暨青少年拔河賽公開組 再添2金2銀1銅

最新更新：2019/09/07 07:22
在愛爾蘭舉行的世界青年暨青少年拔河錦標賽，6日公開組再傳捷報，中華隊再添2金2銀1銅。（圖取自facebook.com/CTTWA）
在愛爾蘭舉行的世界青年暨青少年拔河錦標賽，6日公開組再傳捷報，中華隊再添2金2銀1銅。（圖取自facebook.com/CTTWA）

（中央社記者黃巧雯台北7日電）在愛爾蘭舉行的世界青年暨青少年拔河錦標賽，6日公開組再傳捷報，中華隊再添2金2銀1銅，為7、8日登場的錦標賽做暖身，中華民國拔河運動協會希望，能再拚3金、3銀入袋。

中華隊在5日公開組賽事，拿下2金、1銀、1銅，6日公開組賽程同樣大有斬獲，景美師大聯隊以及以國體大為主的代表隊在青年女子500公斤組，一舉包辦金牌和銀牌。

景美師大聯隊並在女子560公斤組，再拿下1金，由壽山高中跟景美女中為主所組成的代表隊，參加青少混合520公斤組，則摘下銅牌。

國體大這次同樣籌組聯隊，參加困難度較高的青年男子600公斤項目，最終不敵德國，收下銀牌，中華民國拔河運動協會秘書長卓耀鵬表示，原先預估代表隊成績落點約第3、4名，「他們真的很拚，打到冠軍賽」。

卓耀鵬表示，台灣在拔河室外賽男子組項目，一直無法突破，而2021年世界運動會將在美國伯明罕舉行，已經將場地改成室外，但室外賽難度又比室內高，室內賽講求腳力與腰力，室外賽還需考量手力和身體的旋轉力。1080907

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