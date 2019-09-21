面對中國打壓 蔡總統：團結堅定信念勇敢承擔

（中央社記者葉子綱雲林縣21日電）總統蔡英文今天在雲林縣表示，中國對台灣的打壓，不會因為不同人執政而不一樣，台灣人只有一條路「團結、堅定信念、勇敢承擔」，讓中國不會得逞、不能步步進逼。

「2019IPC媽祖盃輪椅體育運動舞蹈國際公開賽」，今天起2天在雲林縣北港鎮立體育館登場，來自俄羅斯、墨西哥及首次參賽的以色列、尼泊爾等18國、300多名選手以舞會友競技，蔡總統參加開幕並觀賞精彩表演；隨後轉往北港鎮安宮參拜及贈匾、赴朝天宮參拜媽祖、品嚐地方小吃美食。

蔡總統接受媒體聯訪時指出，今天受邀參加輪椅舞蹈比賽開幕，覺得很有意義，對行動不便人士是一項調適身心很好的活動，看到各國熱烈參加、主辦單位用心與台灣社會的支持及愛心。

台灣在一週內與2個邦交國索羅門群島和吉里巴斯斷交，中國國民黨總統參選人韓國瑜提出「萬金油與辣台妹」抨擊，蔡總統回應，不懂萬金油理論為何，但是外交工作是嚴肅的事，韓國瑜要選總統更要嚴肅看待。

蔡總統指出，致力外交工作，對邦交國誠心誠意提供協助希望其進步，與非邦交國中主要國家的外交關係，顯示國際社會對台灣的支持很強，很多國家用不同方式加強關係，現階段是有史以來國際支持最強的，順利推動國防自主、軍購等讓國防力量增加，這些都是外交，是整體面對國際情勢的努力成果。

蔡總統特別指出，中國對台灣的打壓，不會因為不同人執政而不一樣，必須要了解今天中國對這個（亞太）區域的企圖心、野心很強烈，想要主導這個區域，台灣首當其衝，對台灣打壓從不會間斷。

蔡總統說，面臨外交處境，我們要自問，難道要用主權讓步、大量金錢維持邦交，相信很多台灣人民不能接受，中國企圖主導，不會對台灣停止打壓，「台灣人只有一條路：團結、堅定信念、勇敢承擔，讓中國不會得逞、不能步步進逼」，這才是整體面對中國步步進逼打壓的最好策略。

蔡總統並告訴國民黨，「我們同在一條船上」，團結為要，不是在選舉時操作議題。

蔡總統也表示，中國對台灣滲透近幾年變本加厲，台灣每一個部門或社會層面都承受壓力，尋找適當法律基礎進行反滲透，立法院案正研議多個方案，期能整合出最好方案，反滲透需要良好的法律基礎。（編輯：方沛清）1080921