蔡總統：35年前教育部不是民進黨的教育部

（中央社記者葉素萍新北22日電）有關博士學位議題，總統蔡英文今天說，她取得證書、也取得教職，這是35年前的事情；「35年前的教育部絕對不是民進黨的教育部，更不會是蔡英文的教育部」。

蔡總統今天赴新北市板橋區出席「社後捷運座談會」時，接受媒體提問表示，有關英國倫敦政經學院（LSE）博士學位議題，她已經講了好幾遍，學位是真的，也有證書證明，論文一定是有的，而且口試通過也一定有，不然，她不會有博士證書，這件事經過LSE學校的行政程序，最後在1984年給她博士證書，就是總結。

蔡總統說，她後來在台灣申請教職，也提供所有文件給教育單位審查，這個審查過程，連國民黨副主席郝龍斌都承認這是很嚴謹的審查過程，也通過這個審查過程，「我在這過程，都符合當時的要求，也取得證書，也取得教職」。

她強調，35年前的事情，就應該信任所有的主管機關在那個當下很盡責的作為，不能在這時候汙衊LSE的行政當局或者挑戰教育部的審查過程，「35年前的教育部絕對不是民進黨的教育部，更不會是蔡英文的教育部嘛！不是嗎？」

另外，媒體也詢問蔡總統，是否有請前行政院長賴清德出馬幫忙，帶動南部選情。

對此，蔡總統說，「民進黨是空前的團結」，黨內溝通，包括與賴清德的溝通是沒有問題的，「我們會在最適當的時機，提出最好的搭檔人選與整體團隊布局，這件事情一定會在適當時間告訴大家結果」。（編輯：林淑媛）1080922