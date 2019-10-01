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台將史上第4人 吳永盛NBA熱身賽亮相[影]

最新更新：2019/10/01 14:17
效力中國男子籃球職業聯賽（CBA）上海大鯊魚的吳永盛，9月30日在與NBA休士頓火箭隊熱身賽中首度登場。（圖取自上海久事大鯊魚官方微博）
效力中國男子籃球職業聯賽（CBA）上海大鯊魚的吳永盛，9月30日在與NBA休士頓火箭隊熱身賽中首度登場。（圖取自上海久事大鯊魚官方微博）

（中央社記者黃巧雯台北1日電）效力中國男子籃球職業聯賽（CBA）上海大鯊魚的吳永盛，今天在與NBA休士頓火箭隊熱身賽中首度登場，拿下1籃板、1助攻，終場上海大鯊魚以71比140吞敗。

吳永盛也是繼陳信安、曾文鼎、陳盈駿後，史上第4名在NBA熱身賽登場的台將。

火箭隊與上海大鯊魚隊自2016年以來，連續4年在熱身賽交手，前3年比分分別為131比94、144比82、128比86，包括今天這場比賽在內，火箭隊場均勝上海大鯊魚52.5分。

火箭隊此役陣中共有3人得分超過20分，以卡佩拉（Clint Capela）全場13投11中，砍下25分最多，外加10籃板，球星哈登（James Harden）則繳出10分、12籃板、17助攻的「大三元」成績單。

吳永盛在2019年CBA選秀會首輪第8順位被上海大鯊魚選中，今天在與火箭隊熱身賽一役，替補上場9分鐘，三分球2投皆墨，拿下1籃板、1助攻。（編輯：張雅淨）1081001

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